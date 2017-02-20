Упрощенное производство по гражданскому процессу

Республики Казахстан

© НАМ Геннадий Мартынович -

адвокат юридической консультации № 14

Алматинской городской коллегии адвокатов,

доцент;

© НАМ Тамара Алексеевна -

адвокат юридической консультации № 8

Алматинской городской коллегии адвокатов

1. Упрощенное производство по гражданскому процессу

Республики Казахстан

Институт упрощенного производства в форме приказного производства был предусмотрен ГПК РК 1999 года и регламентировался главой 13 «Приказное производство». Другая форма этого производства была введена в прежний кодекс Законом РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дальнейшего упрощения отправления правосудия, снижения бюрократических процедур» от 17.11.2014 г. № 254-V и регламентировалась главой 13-1 «Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства». Однако, при этом, глава не предусматривала письменного производства по делу.

Новый ГПК РК обе формы упрощенного производства объединил, дополнив письменным производством и поместил в подраздел 1 под общим названием «Упрощенное производство». На сегодня данное производство состоит и регламентируется двумя главами. Первая - это глава 12 «Приказное производство» и вторая - глава 13 «Упрощенное (письменное) производство».

Упрощенные формы судопроизводства известны со времен Древнего Рима и многим современным системам права зарубежных государств. Большое развитие они получили в Европейских странах, таких как Австрия, Англия, Германия, Испания, Италия, Франция, Швейцария, Швеция и др. А с созданием и расширением Европейского Союза (ЕС) и унификацией права, данная форма судопроизводства закреплена во всех странах ЕС /1/. Актуально она и для работы Европейского Суда по правам человека (ЕСПЧ) /2/. Упрощенная форма гражданского, а также арбитражного (хозяйственного) судопроизводства предусмотрена во многих странах СНГ.

В России, институт упрощенного производства был введен в Арбитражный процессуальный кодекс в 2002 году (АПК РФ). Однако Федеральным законом от 25.06.2012 г. № 86-Ф3 он был существенно изменен и дополнен, тем самым стал соответствовать реалиям сегодняшней жизни и приближен к моделям государств ЕС. В последние годы, в России ведется работа над новым объединенным ГПК, который будет приемлем для судов общей юрисдикции и для арбитражей.

Сравнительный анализ институтов упрощенного производства, предусмотренных АПК РФ и ГПК РК показывает, что они в части категории дел, подлежащих рассмотрению в порядке упрощенного производства и по ряду других параметров, не совпадают. Тем не менее, цели и задачи которые поставлены перед упрощенным производством, в обоих кодексах одинаковы.

С введением в ГПК РК второй формы упрощенного (письменного) производства, наше процессуальное право стало логически завершенным и соответствующим международным стандартам, а по сравнению с Российским, более продвинутым.

Цель введения упрощенного (письменного) производства - прежде всего процессуальная экономия средств и времени как суда, так и участников гражданского процесса. Вместе с тем при рассмотрении дел в порядке упрощенного производства должны выполняться все задачи гражданского судопроизводства, указанные в ст. 4 ГПК РК, а также должны быть соблюдены основные принципы гражданского процесса. Не следует рассматривать введение упрощенного производства как отход от принципа равноправия сторон, диспозитивности и состязательности, так как в законе установлены соответствующие гарантии, позволяющие перевести рассмотрение гражданского дела из упрощенного (письменного) порядка в обычный режим искового производства. Законодатель лишь признает, что не во всех случаях суду необходимо проводить развернутую процедуру рассмотрения гражданского дела.

2. Приказное производство

Приказное производство - это упрощенная процессуальная форма, направленная на защиту прав и законных интересов взыскателя, чьи требования к должнику вытекают из бесспорных документов, и при отсутствии спора с его стороны.

В действующем ГПК РК нормы о судебном приказе содержатся и регламентируются десятью статьями (ст.ст. 134-143). К характерным признакам приказного производства можно отнести следующее.

1. Приказное производство - это упрощенное судопроизводство, т.к. судебного разбирательства в данном случае нет.

2. В приказном производстве отсутствует истец и ответчик, но есть заинтересованное лицо - кредитор, который именуется взыскателем и должник - субъект к которому адресовано требование заявителя.

3. Единственным средством доказывания являются письменные доказательства, т.е. нет объяснений сторон, вещественных доказательств, свидетельских показаний и пр.

4. В отличии от искового производства, где наличие спора обязательно, в приказном производстве требования взыскателя должны носить бесспорный характер.

5. Средством возбуждения приказного производства является заявление о вынесении судебного приказа. На основании поданного заявления выдается судебный приказ (ст. 140 ГПК РК).

6. Приказное производство возможно только по конкретным требованиям, круг которых определен законом.

7. Существует особый порядок отмены судебного приказа.

В ст. 135 ГПК РК дан перечень требований, по которым выносится судебный приказ. Таких требований восемнадцать. В предыдущем кодексе их было четырнадцать (ст. 140 ГПК РК 1999 г.).

Право на подачу заявления о вынесении судебного приказа принадлежит лицу, чье материальное право нарушено.

Основанием возбуждения приказного производства является заявление взыскателя. Процессуальное законодательство устанавливает требования, которые должны быть соблюдены при подготовке и подаче заявления.

Согласно ч. 2 ст. 136 ГПК РК заявление подается на бумажном носителе или в форме электронного документа (ЭД). В нем же указан перечень данных, которые должны содержаться в заявлении. Набор требований идентичен требованиям, предъявляемым к исковому заявлению с учетом особенностей характерного для приказного производства и достаточности вынесения судебного приказа. При истребовании же движимого имущества в заявлении должна быть указана стоимость этого имущества, которая подтверждается соответствующими документами. Таким документом может быть чек из магазина, счет-фактура, договор купли-продажи, расписка в получении или передаче денежных средств и пр. В отношении недвижимого имущества, судебный приказ не выносится.

Указанные в перечне данные обязательны и отсутствие хотя бы одного из них является основанием отказа в принятии заявления или возврата его заявителю. Судья отказывает в принятия заявления или возвращает его по общим основаниям, предусмотренным для искового производства (ст.ст. 151, 152 ГПК РК). Вместе с тем для приказного производства предусмотрены отдельные основания к отказу в принятии заявления или возвращения его заявителю (ст. 138 ГПК РК). Новый ГПК РК исключил норму об устранении недостатков в заявлении, которое имело место в предыдущем кодексе (ст. 144 ГПК РК 1999 г.).

Для приказного производства характерен отказ в принятия заявления, если требования, на основании которых подготовлено заявление, отсутствуют в перечне, указанном в ст. 135 ГПК РК. Данный перечень является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит. Однако, он может быть дополнен, изменен законодателем в будущем, поскольку жизнь не стоит на месте.

При отказе в принятии заявления о вынесении судебного приказа или возвращении заявления о вынесении судебного приказа, суд выносит определение в течение 3 рабочих дней.

Следует отличать основания отказа принятия заявления от основания возвращения заявления заявителю. Основания к отказу в принятии заявления о вынесении судебного приказа предусмотрены в ст. 151 и 152 ГПК РК. Основания же возвращения заявления о вынесении судебного приказа перечислены в ч. 1 ст. 138 ГПК РК.

Также имеются и различия в правовых последствиях между отказом в вынесении судебного приказа и возвращением заявления о вынесении судебного приказа.

В первом случае, вынесение определения является преградой для дальнейшего движения заявления, во втором случае, вынесение судьей определения не препятствует заявителю повторно подать в суд заявление о выдаче судебного приказа. Для этого необходимо устранить нарушения допущенные заявителем, которые указаны в определении судьи. Тем не менее, оба определения судьи подлежат обжалованию в суд апелляционной инстанции, решение которого является окончательным. Однако, если судья вынес определение об отказе в принятии заявления о вынесении судебного приказа, то это не значит что заявитель не вправе более обратиться в суд за защитой нарушенных своих прав. У него есть право подать в суд исковое заявление на должника и просить суд рассмотреть его спор по общим правилам искового производства.

В связи с вышеизложенным встает вопрос, а распространяются ли на определение судьи об отказе в принятии заявления о вынесении судебного приказа по основаниям, предусмотренным в ст. 151 и в ст. 152 ГПК РК положения о преюдиции (ч. 2 ст. 76 ГПК РК). Согласно данной норме, преюдицией обладают только вступившие в силу судебные акты (решения и постановления). Однако определение судьи не обладает такой силой, которое хотя и именуется кодексом судебным актом, но в ч. 2 ст. 76 ГПК РК не перечислен. Полагаем, что в данном вопросе кодекс не доработан, а его нормы не согласованы между собой. О причине этого явления, будет изложено ниже.

Заявление о вынесении судебного приказа подписывается взыскателем либо его представителем. Если заявление подписывается представителем, то прилагается оригинал доверенности в котором указано, что представитель наделен правом как на подачу заявления на вынесение судебного приказа в суд так и на его подписание. Наличие в доверенности права на подачу и подписание искового заявления не дает представителю права на подачу и подписание заявления на вынесение судебного приказа. Это отдельные самостоятельные правомочия.

При подаче в суд заявления в форме электронного документа, то заявление подписывается электронной цифровой подписью заявителя (ЭЦП) либо такой же подписью представителя. К заявлению прилагаются электронные копии документов, в том числе и сканированная копия доверенности на представителя.

При вынесении судебного приказа по существу заявленного требования судья обязан указать в нем и о возмещении расходов по уплате госпошлины за счет должника. Так же это относится и к судебным издержкам, связанным с привлечением представителя и оплатой его услуг. О том, что у взыскателя есть представитель и он оказывал ему правовую помощь, суд узнает из заявления, которое подписал представитель и указал свои данные. В связи с этим возникает вопрос, а должен ли представитель, например, адвокат, прикладывать к заявлению о вынесении судебного приказа ордер и документ, подтверждающий оплату заявителем определенной суммы за оказанную правовую помощь. Полагаем, что должен.

При подаче должником возражения или заявления заинтересованным лицом, судья отменяет судебный приказ в течение 3 рабочих дней, со дня поступления в суд возражения или заявления, путем вынесения определения (ч. 2 ст. 142 ГПК РК). В аналогичной норме прежнего ГПК РК срок отмены судебного приказа, не указывался (ч. 1 ст. 148). Документ, который подается на имя суда об отмене судебного приказа, является возражение или заявление. Возражение подает сам должник, а заявление - другое лицо, права и обязанности которого затронуты этим судебным приказом, а также в связи с тем, что вынесенный приказ не соответствует требованиям закона. Однако в чем отличие возражения от заявления, кроме правового статуса лиц, которые их подают, не указано. Поскольку законодатель расширил круг субъектов, имеющих право на отмену судебного приказа за счет лиц, чьи права и обязанности оказались затронутыми судебным приказом вынесенным судьей, то надлежало в кодексе дать легальную дефиницию этим правовым понятиям, какие данные (реквизиты) должны быть в них указаны и что они должны содержать. Нам представляется, что по форме и содержанию они ничем не отличаются друг от друга. Поскольку возражение или заявление являются формой обращения к судье об отмене судебного приказа, который, по мнению их подателей, является незаконным или необоснованным, то они должны соответствовать положению ч. 1 ст. 206 ГПК РК с соответствующими поправками, связанными с оспариванием судебного акта. Однако, поскольку в кодексе нет требований к форме и содержанию возражения или заявления об отмене судебного приказа, то судья не вправе отказать в их принятии и рассмотрении по причине не соответствия требованиям процессуального кодекса.

Копия определения об отмене судебного приказа высылается взыскателю и должнику не позднее следующего дня, после его вынесения. Его доставка осуществляется любым способом и в порядке, который предусматривает кодекс (почта либо электронная телекоммуникационная связь, через мобильный телефон, факсовое сообщение и пр.).

Определение суда об отмене судебного приказа обжалованию и опротестованию не подлежит. Вместе с тем, определение суда которым отказано должнику либо лицу, чьи права оказались нарушенными этим судебным приказом, подлежит обжалованию или опротестованию в суд апелляционной инстанции. Согласно ранее действовавшего кодекса, у лиц, в отношении которых вынесен судебный приказ, а также у прокурора, право на обжалование или опротестования, не имелось.

Приказное производство проводится без вызова сторон на судебное разбирательство, без представления доказательств сторонами. Из этого следует, что заявление должно основываться на нормах материального права, и доказательства, которыми обосновывается притязание, должны быть бесспорными.

В целом, судебный приказ способствует ускорению разрешения дела, восстановлению нарушенных прав. Из смысла и содержания ст. 140 ГПК РК следует, что судебный приказ является постановлением судьи, вынесенным на основании заявления о взыскании денежных сумм или об истребовании движимого имущества от должника по требованиям, указанным в ст. 135 ГПК РК.

Приказное производство возбуждается по инициативе заинтересованного лица, который именуется взыскателем. В юридической литературе его иногда именуют кредитор. Лицо, к которому предъявляется требование, именуется должником. Дела о выдаче судебного приказа относятся к компетенции судов первой инстанции, в том числе и специализированных судов по рассмотрению экономических дел и по делам несовершеннолетних.

Заявление о вынесении судебного приказа оплачивается госпошлиной в размере пятидесяти процентов от пошлины, взимаемой при подаче заявления имущественного характера (ст. 137 ГПК РК, пп. 10) п. 1 ст. 535 Кодекса РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс). В случае, если судья отказывает в принятии заявления, лицо вправе обратиться в суд с иском. В таком случае, уплаченная госпошлина подлежит зачету в счет подлежащей оплате госпошлины, размер которой зависит от стоимости оцененного имущества, работ, услуг, налоговых недоимок, невыполненных обязательств и пр. Если все требования кодекса соблюдены, то судья принимает заявление о вынесении судебного приказа.

Условиями вынесения судебного приказа являются:

- представление взыскателем вместе с заявлением всех документов, подтверждающих обязательства должника;

- должник в установленный законом срок не сообщил суду свои возражения;

- представленные документы дают исчерпывающие представления о сути имеющегося между взыскателем и должником материально-правового отношения.

В соответствии со ст. 139 ГПК РК, судебный приказ по существу заявленного бесспорного требования, выносится судьей в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления в суд. Выносится судебный приказ без судебного разбирательства и вызова заявителя и должника для заслушивания их объяснений. Приказ составляется в двух экземплярах, один из которых остается в суде, второй вручается взыскателю, а копия судебного приказа направляется должнику, не позднее следующего дня, после его вынесения. Если копия приказа направляется должнику, то она должна быть направлена таким способом, чтобы обеспечивалось фиксирование ее получение адресатом. Предусмотренный кодексом срок и фиксация получения должником, либо его представителем копии судебного приказа имеет значение потому, что от этого зависит начало исчисления срока подачи возражения должником на судебный приказ. Дело в том, что должник после получения копии судебного приказа или со дня, когда ему стало известно о вынесении судьей этого приказа, имеет право в течение 10 рабочих дней направить в суд вынесший приказ, возражение против заявленного требования. Установленный статьей срок на подачу возражения на судебный приказ, не является пресекательным. Пропущенный по уважительным причинам срок на подачу возражения может быть восстановлен судьей, вынесшим судебный приказ, по основаниям и в порядке, предусмотренным ст. 126 ГПК РК.

В кодексе отсутствуют требования, которые должны содержаться в возражении. К слову, необходимо отличать возражение, от отзыва. Возражение на судебный приказ подается должником, который оспаривает этот приказ. Отзыв же пишут и готовят:

- ответчики и иные лица, участвующие в деле - на исковое заявление;

- истцы и ответчики - на апелляционную (частную) жалобу, протест прокурора;

- на кассационное ходатайство - лицо, не согласное с судебными актами, постановленными местными судами о пересмотре судебных актов, вступивших в законную силу.

Здесь также уместно отметить, что законодатель не совсем корректно употребляет понятие «возражение», тем самым указывая на форму составляемого документа, при несогласии той или иной стороной процесса с поданной апелляционной жалобой или протестом, его оппонентом (п. 1) ч. 1 ст. 405 ГПК РК). Логично и юридически правильно говорить о том, что суд разъясняет сторонам процесса их право на подачу отзыва на апелляционную жалобу или протест, при не согласии с ними, в письменной форме либо в форме электронного документа, с указанием срока представления.

В случае поступления от должника возражения, которое является обоснованным и подкрепленным соответствующим доказательством о существовании предмета спора (юридический факт), судья своим определением отменяет судебный приказ не позднее 3 рабочих дней со дня поступления в суд возражения или заявления. При этом, возражение или заявление рассматривается судьей без проведения судебного заседания. В определении разъясняется, что заявленное взыскателем требование может быть предъявлено в порядке искового производства. Копии определения суда об отмене судебного приказа, в обязательном порядке высылаются взыскателю и должнику не позднее следующего дня, после его вынесения (ч. 2 ст. 142 ГПК РК). Определение об отмене судебного приказа обжалованию не подлежит. Вынесение определения не является преградой для взыскателя к обращению в суд, поскольку он вправе защитить свои нарушенные права, посредством подачи на должника искового заявления в общем порядке. Вместе с тем, определение суда об отказе в отмене судебного приказа может быть обжаловано либо опротестовано.

В случае, если возражение со стороны должника не поступило, то взыскатель в течении 3 лет, может обратиться к судебным исполнителям об исполнении судебного приказа.

Следует различать понятия «судебный акт», от другого понятия «судебный приказ». В понятие «судебный акт» входит решение, постановление и определение.

Юридическая природа и сила приказа иная, чем у решения. Судебный приказ выносится на основании исследования судьей представленных документов, единолично. Судебное же решение, выносится на основании исследования не только письменных, но и иных доказательств в судебном заседании и в присутствии лиц, участвующих в деле. Далее, решение суда выносится от «Имени Республики Казахстан», судебный же приказ выносится судьей, как должностным лицом, наделенным властными полномочиями (судебной властью). Следующее, суд вынесший решение, за исключением заочного решения, не вправе его отменить или изменить. Решение по делу, может быть отменено судом вышестоящей инстанции в случае его обжалования истцом, ответчиком и другим лицом, участвующим в деле, чьи права оказались нарушенными либо опротестовано прокурором. Судебный приказ подлежит отмене тем же судьей, если от должника поступит возражение или заявление от лица, чьи интересы оказались затронутыми вынесенным судебным приказом. На судебное решение распространяются правила о судебном решении предусмотренные ст.ст. 226-233 ГПК РК и в Нормативном постановлении Верховного Суда Республики Казахстан «О судебном решении» от 11.07.2003 г. После вступления решения суда в законную силу выписывается исполнительный лист, который в последующем передается судебному исполнителю на исполнение. Судебный же приказ обладает силой исполнительного документа, т.е. не нуждается в таком дополнительном документе, как исполнительный лист (ч. 2 ст. 134 ГПК РК). В связи с этим, судебный приказ должен содержать все данные, необходимые для его надлежащего исполнения. И последнее, по заявлению лиц участвующих в деле, или по собственной инициативе суд вправе вынести дополнительное решение, либо дать соответствующее разъяснение тем или иным неясным положениям решения, а также отсрочить или рассрочить исполнение решения, тогда как по судебному приказу подобное невозможно (ст.ст. 236-238 ГПК РК).

Таким образом, по нашему мнению, судебный приказ не может быть отнесен к судебному акту. Подтверждением сказанному является содержание пунктов 18 и 20 Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан «О применении судами некоторых норм гражданского процессуального законодательства» от 20.03.2003 г., с изменениями и дополнениями, согласно которым судебные акты судов первой инстанции подлежат обжалованию в апелляционном порядке, а судебный приказ не подлежит обжалованию (опротестованию) в порядке апелляции. Тем не менее, в ч. 1 ст. 134 ГПК РК записано, что судебный приказ является «судебным актом», что, по нашему мнению, является ошибочным. В предыдущем кодексе, судебный приказ определялся как «акт судьи» (ч. 1 ст. 139 ГПК РК 1999 г.).

До принятия нового ГПК РК, которым юридический статус судебного приказа повышен с акта судьи до судебного акта, в отечественной науке гражданского процессуального права, каких-либо исследований обосновывающих это, не имелось. Да и дискуссий по данному вопросу не велось. К слову, в российском процессуальном праве судебный приказ не относится к судебному акту. Судебный приказ - это судебное постановление вынесенное судьей единолично (ч. 1 ст. 121 ГПК РФ). Поэтому и у них нет каких-либо исследований по этому вопросу. Переводом же судебного приказа из акта судьи в судебный акт размываются границы между понятиями «судья» и «суд», а также отсутствуют различия между процессуальными актами, вынесенными этими субъектами права, юридической силой этих актов. Этим также вносится и путаница в теоретические положения гражданского процессуального права, сложившиеся за многие десятилетия, в том числе в вопросах о преюдиции судебных актов вступивших в законную силу. Норма ГПК РК не скорреспондирована с нормами Закона РК от 02.04.2010 г. «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей», где в пп. 2) п. 1 ст. 9 судебный приказ включен в перечень исполнительных документов.

Столь вольный подход к правовым понятиям, их определения, изменение их сущности или содержания без соответствующих научных исследований и доказательной базы, со стороны кого бы то ни было - есть валюнтаризм, правовой нигилизм, снижающий роль науки, в нашем случае - науки гражданского процессуального права.

Судебный приказ, вынесенный по правилам ГПК РК, также отличается от аналогичного судебного приказа, выдаваемого по ГПК ФРГ. Согласно п. 4 абзаца 1 § 794 ГПК ФРГ, после вступления судебного приказа в силу, судья выписывает исполнительный лист, который направляется на исполнение органу, ведающему судебным исполнением /3/.

Как и судебное решение, вынесенное в ходе разбирательств иных видов производств, судебный приказ должен отвечать условиям законности и обоснованности. Однако законность и обоснованность судебного приказа довольно специфичны.

Так, любое судебное решение состоит из четырех частей:

1) вводной;

2) описательной;

3) мотивировочной;

4) резолютивной.

Судебный же приказ состоит только из двух частей:

1) вводной;

2) резолютивной.

Требования, предъявляемые к форме и содержанию судебного приказа предусмотрены в ст. 140 ГПК РК. Исходя из своего наименования, судебный приказ является письменным актом суда повелительного содержания адресованный конкретному лицу (физическому или юридическому), для которого выполнение изложенного в нем требования обязательно. Его неисполнение, влечет ответственность ни как за неисполнение решения суда вступившего в законную силу, а как за неисполнение исполнительного документа, т.е. предметы деяний разные, хотя объективная сторона обоих деяний, одинаковая (ч. 1 ст. 430 УК РК). Здесь также уместно сказать, что под действие данной статьи УК РК подпадает деяние лица, не исполняющего предписание исполнительного листа выданного судом, при не исполнении мирового, медиативного или партисипативного соглашений. Это связано с тем, что по гражданским делам, которые закончены подписанием выше перечисленных соглашений, решения суда не имеется.

Судебный приказ будет считаться законным и обоснованным, если в его основу были положены соответствующие нормы процессуального и материального права.

Судебный приказ приобретает силу исполнительного документа только после вступления его в законную силу, т.е. по истечении 10 рабочих дней со дня вручения должнику копии этого приказа или со дня, когда он узнал о вынесении судьей судебного приказа. Истечение указанного срока означает, что должник согласен с вынесенным судебным приказом и подавать возражение о его отмене не будет.

Поскольку в приказном производстве взыскатель и должник не присутствуют, и они не знают, у какого судьи находится в производстве заявление о вынесении судебного приказа, то правила об отводе судьи, не представляется возможным применить. Однако, если после вынесения судебного приказа лицо, которому отказано в вынесении судебного приказа или лицо, в отношении которого вынесен судебный приказ найдет основания для отвода судьи, то должен изложить это в своем возражении в пределах срока предусмотренного для подачи возражения на судебный приказ. Полагаем, что судья должен вынести определение об отмене судебного приказа. Дальнейшее рассмотрение заявления о вынесении судебного приказа должно быть передано другому судье этого же суда.

3. Упрощенное (письменное) производство

Как было сказано ранее, упрощенное производство было введено в прежний кодекс Законом РК от 17.11.2014 г. № 254-V и регламентировалось главой 13-1 «Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства». Однако, в нем не предусматривалось письменного производства. Как было сказано в начале статьи, в новом ГПК РК упрощенное производство регламентируется главой 13 и именуется «Упрощенное (письменное) производство», которая состоит из четырех статей (ст.ст. 144-147). При этом, порядок применения упрощенного производства более конкретизирован и отвечает целям повышения доступности правосудия и скорости его проведения.

В теории гражданского процессуального права ученые разделяют понятия «упрощенное производство» и «письменное производство».

Упрощенное производство - это проведение судебного процесса с определенными изъятиями по сравнению с общепринятым судебным разбирательством. В частности, в ходе такого процесса не ведется протокол судебного заседания, следовательно, и все что связано с ним, дело не может быть отложено по причине того, что не явились обе или одна из сторон процесса.

Имеется много работ и научных исследований посвященных этой тематике /4/.

Письменное производство - это судебный процесс, который ведется посредством связи электронной телекоммуникации и обмена документами в электронном виде /5/. В контексте рассматриваемого института, письменное производство является альтернативой устного производства. На сегодня, в связи с развитием электронных коммуникационных средств связи, внедрением компьютеров в повседневную жизнь, в государственное и судебное делопроизводство, общение граждан и госслужащих происходит посредством этих технических средств связи без физического контакта и вербального общения. И это регламентируется законами /6/.

В классическом виде гражданский процесс строится на сочетании двух начал: устности и письменности. Традиционно преобладающее значение в этом сочетании придается устности, хотя известно, что сторонам, суду и другим участникам процесса приходится закреплять свои отношения и совершать процессуальные действия в письменной форме.

В гражданском процессуальном праве закреплены нормы, обязывающие суд, стороны, других участников процесса совершать процессуальные действия в устной форме, т.е. фиксирующие принцип устности.

Так, заседание суда ведется в устной форме. Председательствующий в судебном заседании в устной форме открывает заседание, объявляет, какое дело подлежит рассмотрению, кто председательствующий по делу, секретарь судебного заседания, прокурор, если он участвует, секретарь судебного заседания, объявляет о явке сторон процесса и третьих лиц; суд устно разъясняет сторонам процесса и лицам, участвующим в деле, их процессуальные права и обязанности, выявляет мнение сторон о том, доверяют ли они суду или нет, есть ли у них отводы суду, секретарю судебного заседания и пр. Вопросы всем участникам процесса задаются в устной форме и ответы принимаются также в устной форме и все что будет сказано, протоколируется на бумажный носитель или записывается на аудио, -видео носитель /7/.

Действие устности имеет важное практическое значение. Личные и вербальные контакты сторон между собой, судьей в процессе, создают наилучшую возможность достижению верного знания в процессе, облегчают восприятие доказательств по делу, особенно показаний свидетелей, экспертов и специалистов, объяснений третьих лиц и пр., вынесению законного и обоснованного судебного акта (определения, постановления или решения).

Некоторые процессуальные действия должны совершаться только в письменном виде. Так, исковое заявление как основной процессуальный документ подается в письменной форме (ст. 148 ГПК РК), отзыв на исковое заявление также должен быть оформлен в письменном виде, мировое, медиативное или партисипативное соглашение и все судебные акты выносятся в письменной форме, заявления о вынесении дополнительных решений или даче разъяснений решения суда, об отсрочке или рассрочке исполнения решения суда, об отмене судебных актов по вновь открывшимся или новым обстоятельствам, апелляционные или частные жалобы, ходатайства об отмене решений, а также протесты прокурора на все судебные акты готовятся и подаются также в письменной форме.

Вместе с тем, в связи с введением в ГПК РК института упрощенного (письменного) производства, традиционное и устоявшееся в гражданском процессе понятие «письменное производство» изменилось и наполнилось новым содержанием. Как было сказано выше, под письменным производством в рамках главы 13 ГПК РК следует понимать ведение судопроизводства посредством связи электронной телекоммуникации и обменом документами в электронном формате (электронное судопроизводство) /8/. Об этом прямо не говорится в нормах главы 13 ГПК РК, но следует из отсылки к главе 14 ГПК РК (ч. 1 ст. 144 ГПК РК). Так, согласно ч. 1 ст. 148 ГПК РК «исковое заявление подается в суд первой инстанции в письменной форме либо в форме электронного документа». При этом, под письменной формой понимается исковое заявление, подготовленное на бумажном носителе на котором рукописным или компьютерным способом изложен соответствующий текст и он сдан в канцелярию суда. Под электронным документом (ЭД) понимается текст искового заявления набранный на компьютере и записанный на электронный носитель и затем отправленный суду посредством связи электронной телекоммуникации, а суд принял данный ЭД (исковое заявление) со всеми приложениями, также записанными и переданными в суд по системе связи электронной телекоммуникации. Так вот, если в суд поступит исковое заявление со всеми приложениями посредством связи электронной телекоммуникации, то предполагается, что истец согласен на рассмотрение дела в упрощенной и письменной форме. Об этом прямо следует из содержания ч. 2 ст. 145 ГПК РК в которой записано, что «при предъявлении исковых требований, перечисленных в части первой настоящей статьи, без указания на рассмотрения их в упрощенном (письменном) производстве, они рассматриваются по правилам настоящей главы». Таким образом, подача искового заявления в суд в электронном виде по делам, которые подпадают под перечень указанный в ч. 1 ст. 145 ГПК РК, это есть согласие на проведение судебного процесса в письменном и упрощенном порядке.

По сути дела, в письменном производстве, как это предусмотрено главой 13 кодекса, отсутствует так называемое судоговорение, т.е. изъяснение сторон посредством произнесения устной речи. Да и говорить там некому, поскольку в письменном процессе стороны и их представители не вызываются и они в судебном процессе физически не присутствуют. Поэтому нет необходимости в прении сторон и репликах, оглашать документы или зачитывать письма либо сообщения и пр. Письменное производство должно вестись на одном из языков, что предусмотрено ст. 14 ГПК РК «Язык судопроизводства».

Проведение письменного процесса предполагает исключение и публичности гражданского процесса, что является также одним из принципов гражданского судопроизводства.

Письменное производство ведется по правилам упрощенного производства, т.е. без соблюдения положений главы 26 «Протоколы» и ст. 198 ГПК РК «Отложение разбирательства дела». Также не представляется возможным выполнить требования по исследованию документов и доказательств по делу, объявить об окончании исследований дела и переходу к судебным прениям (ст.ст. 207-216 ГПК РК).

Цель введения письменного и упрощенного производства в целом, это быстрота судебного разбирательства, процессуальная экономия, а также минимизация материальных затрат сторонами процесса.

Исходя из такого двойственного понимания упрощенного и письменного производства, глава 13 ГПК РК и называется «упрощенное (письменное) производство», где понятия «упрощенное» и «письменное» разделены между собой парной круглой скобкой, т.е. законодатель не использовал в предложении разъединительные союзы «или», «либо» между этими словами с тем, чтобы отделить одно слово от другого, а также знак препинания в виде запятой. Вместе с тем, помещение слова «письменное» в парные круглые скобки перед словом «упрощенное» означает, что судебный процесс начатый в письменной форме, также проводится и в упрощенном порядке (форме). Таким образом, законодатель, использовав оригинальную юридическую технику изложения нормы права, посредством помещения в предложении одного слова в круглые скобки, тем самым одновременно разделив и связав эти понятия между собой, дает, по нашему мнению, следующее их прочтение: письменная форма процесса вне упрощенного процесса проведена быть не может; вместе с тем, упрощенное производство может быть проведено вне письменного производства.

К характерным признакам упрощенного и письменного производства, можно отнести и следующее.

Все что перечислено в ч. 1 ст. 145 ГПК РК может быть рассмотрено и проведено как в упрощенном, так и в письменном порядке. В норме регламентирован исчерпывающий перечень дел, которые подлежат рассмотрению в упрощенном и в письменном порядке. Таких категорий дел двенадцать. Перечень дел исчерпывающий и расширительному толкованию не подлежит. Перечисление указанных категорий дел в этой статье кодекса означает, что они не подлежат рассмотрению в общеисковом порядке ни при каких обстоятельствах.

В п. 1) ч. 1 ст. 145 ГПК РК записано, что по исковым заявлениям о взыскании денег, если цена иска не превышает для юридических лиц 700 месячных расчетных показателей (МРП), для индивидуальных предпринимателей и граждан - 200 МРП, дело рассматривается в упрощенном порядке.

В юридической литературе их еще называют делами малых исков, т.е. с небольшой ценой иска. Естественно, все, что превышает указанную в норме закона сумму, будет считаться делами больших исков. Вместе с тем согласно п. 2) ч. 1 ст. 145 ГПК РК в упрощенном (письменном) производстве могут рассматриваться исковые заявления независимо от цены иска, если требования, изложенные в них, основаны на представленных истцом документах, устанавливающих денежные обязательства ответчика, а также на документах, подтверждающих задолженность по договору. Исходя из этого, следует, что цена иска может превышать максимальные пределы, установленные в п. 1) ч. 1 ст. 145 ГПК РК, что никак не может быть классифицировано как дела малых исков.

К документам, устанавливающим денежные обязательства можно отнести расписку должника о том, что он занял денежные средства у конкретного физического или юридического лица и обязуется их возвратить к определенному сроку, либо нотариально заверенный договор о займе денег и пр. К документам, подтверждающим задолженность, например по договору банковского займа, лизинга, аренды, оказания услуг или выполненных работ и пр., следует отнести акт выполненных работ, акт сверки взаиморасчетов, подписанный обеими сторонами, ответ на претензию, в котором признается сумма долга по договору, официальная переписка между кредитором и должником и пр. Однако, если должник будет оспаривать эти документы представленные суду истцом, например, что расписка поддельная, подпись должника на документе выполнена не им, либо текст документа сфальсифицирован и пр., дело подлежит рассмотрению в обычном порядке. Одним словом, представленные истцом суду документы должны быть безупречными, т.е. не оспоримыми.

При подготовке и подаче искового заявления необходимо в самом оглавлении указывать, что это исковое заявление надлежит рассматривать в порядке упрощенного (письменного) производства. Например, после предложения «исковое заявление» ниже, в круглых скобках, написать «в порядке упрощенного (письменного) производства». При этом, в самом тексте искового заявления также надлежит ссылаться на нормы регламентирующие упрощенное (письменное) производство. Это необходимо делать для того, чтобы судья, получивший исковое заявление сразу же мог определить, рассматривать ли его в общеисковом порядке или в упрощенном. В случае, если в самом оглавлении искового заявления не будет указано какое это исковое заявление, а также ссылок на соответствующие нормы кодекса, однако из содержания искового заявления следует, что оно подлежит рассмотрению по правилам главы 13 ГПК РК, то исковое заявление рассматривается судом в упрощенном (письменном) производстве (ч. 2 ст. 145 ГПК РК). В данном случае действует презумпция знания закона, т.е. истец не может в будущем ссылаться на то, что он не знал о существовании данного правила. Если же исковое заявление подано в электронном виде и требования, изложенные в нем подпадают под действие одного из пунктов ч. 1 ст. 145 ГПК РК, то это свидетельствует, на наш взгляд, о том, что лицо, подавшее исковое заявление, просит суд рассмотреть дело в порядке письменного производства. Таким образом, самим фактом подачи искового заявления в электронном виде, предопределен выбор формы судопроизводства.

4. Решение суда по делу, рассмотренному в порядке упрощенного (письменного) производства

Особенность рассмотрения дела предполагает и особенность вынесения судом итогового судебного акта по завершению процесса. Согласно ч. 1 ст. 147 ГПК РК суд выносит краткое решение, которое должно соответствовать положениям главы 19 ГПК РК (Решение суда и его исполнение), а также п. 7 Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан «О судебном решении» от 11.07.2003 г.

Исходя из смысла содержания данной нормы следует, что копию краткого решения, суд высылает сторонам процесса в тот же день, когда оно принято с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование его получение адресатами. Если стороны обратились в суд с просьбой о выдаче решения суда, то оно выдается им на руки не позднее 5 рабочих дней со дня вынесения его в окончательной форме.

После вынесения краткого решения, суд обязан вынести развернутое (полное) решение; на практике это происходит, как правило, в течение 5 дней с даты оглашения решения. Решение в окончательной форме, соответствует развернутому решению суда.

Далее, обязан ли суд копию решения вынесенного в окончательной форме, вручить или переслать сторонам процесса или нет. Дело в том, что в кратком решении доказательства перечисляются без раскрытия их полного содержания, а поэтому и невозможно подготовить мотивированную апелляционную жалобу либо протест, которым опровергаются доказательства, на основании которых судом вынесено то или иное решение. На практике, стороны чаще сами находят решение в электронной базе судебных актов и реже - обращаются в суд за получением решения на бумажном носителе.

И последнее, для подачи апелляционной жалобы или протеста, месячный срок исчисляется с момента вынесения решения суда в окончательной форме, а для лиц не участвовавших в судебном разбирательстве, со дня направления им копии решения (разумеется, решения в окончательной форме) (ч. 3 ст. 403 ГПК РК).

Все эти неясности и двусмысленные положения препятствуют как точному пониманию содержания положения кодекса в этом вопросе, так и правильному их применению /9/.

Институт упрощенного (письменного) производства имеет много сходств с другим институтом гражданского процесса - заочным производством /10/. Так, судебный процесс проходит в отсутствие обоих сторон, в заочном процессе в отсутствие ответчика; решение отменяется самим судом, вынесшим решение, если поступило заявление от ответчика об отмене решения в течение 5 рабочих дней; основания отмены решения суда почти идентичны; заявление об отмене решения рассматривается в соответствии с положениями главы о заочном производстве; порядок апелляционного обжалования или опротестования решения соответствуют тому, как это делается в отношении заочного решения суда.

Вместе с тем, в данном вопросе не все обстоит так гладко, как может показаться на первый взгляд. Из смысла содержания главы 14 ГПК РК следует, что прежде чем подать исковое заявление в суд, истец должен копию этого искового заявления направить ответчику. Учитывая же, что истец выбирает письменную форму судебного производства (электронное судопроизводство), то он должен направить ответчику копию искового заявления также в электронной форме. Ответчик же, в свою очередь, получив копию искового заявления и извещение от суда, что гражданское дело возбуждено, должен подготовить отзыв на исковое заявление в течение 15 рабочих дней и посредством связи электронной телекоммуникации, переслать его суду.

К слову, в ч. 3 ст. 146 ГПК РК после слова «отзыв», в скобках указано «возражение». В данном случае помещение в круглые скобки понятия «возражение» означает синоним понятию «отзыв», что не верно. Дело в том, что возражение готовится и подается лицом, в отношении которого вынесен судебный приказ, и с которым он не согласен и просит судью отменить его (ст.ст. 141, 142 ГПК РК). Отзыв же подается ответчиком и другими лицами на исковое заявление, либо на апелляционную жалобу лица, которым поддерживается или не поддерживается решение суда, а также на протест прокурора и адресуется суду (ст.ст. 166, 408 ГПК РК).

Таким образом, употребление в данном тексте статьи понятия «отзыв», юридически ошибочно. Так вот, если на каком-либо этапе эта цепочка связи электронной телекоммуникации прервется, например, ответчик подготовит возражение на бумажном носителе и сдаст его в суд, то исходя из общего смысла содержания этого института процессуального права, по нашему мнению, письменное производство прекращается. В таком случае дело подлежит рассмотрению в общем порядке искового производства, с вызовом и участием в процессе сторон и других заинтересованных лиц.

В письменном производстве не возможно, да и бессмысленно, ознакомление с материалами гражданского дела, поскольку они хранятся в персональном компьютере судьи и доступа к ним ни у кого не имеется. Любой несанкционированный вход в компьютер судьи через сеть электронной телекоммуникации и снятие информации, надлежит квалифицировать как противоправное деяние /11/.

Резюме. Поднятая и рассмотренная авторами в настоящей работе тема, в отечественной науке гражданского процессуального права является малоизученной. Тем более, с уклоном в практическую сторону. Поэтому не все что высказано авторами, является бесспорным, а многие вопросы дискуссионные. К тому же и законодательство, регламентирующее данный институт судопроизводства нуждается как в совершенствовании, так и в дальнейшем развитии. Авторы статьи готовы выслушать все замечания и позитивную критику по поднятым в статье проблемам, которые, несомненно, будут полезными и будут способствовать дальнейшей работе по избранной тематике.

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9. Современный уровень материально-технического и программного обеспечения судов, а также отсутствие соответствующих законов, регламентирующих электронное судопроизводство, в том числе об электронных делах и электронном архивировании, сдвигает реальное и полноценное применение письменного производства, на отдаленную перспективу.

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11. Статья 205 УК РК предусматривает уголовную ответственность за умышленный неправомерный доступ к охраняемой законом информации, содержащейся на электронном носителе, в информационную систему или сеть телекоммуникации.