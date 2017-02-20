На счет пострадавших от крушения Boeing под Бишкеком поступило $1,3 млн

Около 1,3 миллиона долларов поступило на спецсчет, открытый правительством Киргизии для пострадавших в результате крушения турецкого Boeing под Бишкеком, заявил в понедельник первый вице-премьер республики Мухамметкалый Абулгазиев. Об этом сообщает РИА Новости.

Грузовой Boeing 747-400 турецкой авиакомпании 16 января вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Манас" столицы Киргизии и рухнул на жилой поселок дачного кооператива в окрестностях аэропорта. На месте крушения найдены тела 38 человек, в том числе четырех членов экипажа воздушного судна и 34 местных жителей, из которых 16 детей. Впоследствии в больнице от тяжелых ожогов скончался еще один житель поселка. Разрушены около 30 жилых домов. По распоряжению премьер-министра Киргизии ранее МЧС открыло спецсчет для аккумулирования средств, поступающих для помощи пострадавшим.

"В настоящее время на специальный счет министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, открытый для перечисления средств в помощь пострадавшим, поступило более 91 миллиона сомов (около 1,3 миллиона долларов). Спецсчет остается открытым, так как деньги от граждан страны продолжают поступать", — заявил Абулгазиев во время встречи с жителями поселка, пострадавшими из-за авиакатастрофы.

Он отметил, что правительство продолжает работать над вопросом обеспечения жильем пострадавших из-за крушения самолета. "На сегодня это является одной из первостепенных задач, которую мы обязаны и должны решить", — сказал первый вице-премьер.

Представитель кабмина заверил граждан, что киргизское государство "больше всех заинтересовано в том, чтобы пострадавшие получили всю полагающуюся им материальную помощь и компенсации".

Фото © Sputnik/ Табылды Кадырбеков