Житель Кокшетау организовал у себя дома наркопритон

В Кокшетау полицейские закрыли наркопритон, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного ДВД.

Сотрудники Управления по борьбе с наркобизнесом ДВД Акмолинской области задержали 35-летнего жителя города Кокшетау, организовавшего наркопритон у себя дома. Сотрудниками полиции было установлено, что мужчина предоставлял свою квартиру для изготовления и употребления наркотиков другим наркозависимым лицам.

Когда в дом подозреваемого нагрянули стражи порядка, он уже успел принять очередную дозу наркотиков и находился в наркотическом опьянении.

При обыске квартиры задержанного, стражи порядка обнаружили и изъяли пять медицинских шприцов, две пластиковые бутылки с жидкостью светло-коричневого цвета со специфическим запахом и посуду, в которой, со слов хозяина квартиры, он и его гости занимались изготовлением экстракционного опия.

По факту организации наркопритона возбуждено уголовное дело по ст. ст. 302 ч.1 (Организация или содержание притонов для потребления наркотических средств). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания УВД г. Кокшетау.