В Северном Казахстане выявили фальсификацию доказательств в уголовных делах
В случае с одним из представителей потерпевших выяснилось, что он скончался за два года до предполагаемого допроса.
В производстве специальных прокуроров находятся 4 уголовных дела в отношении сотрудников правоохранительных органов, сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на начальника управления специальных прокуроров прокуратуры области Владислава Вацковского.
Он рассказал, что приоритетом работы управления является борьба с преступлениями, совершенными сотрудниками правоохранительных органов.
«В прошлом году впервые в области создана следственная практика по преступлениям о фальсификации доказательств в уголовном процессе. Ранее статья 416 Уголовного кодекса считалась «нерабочей». Это позволяло недобросовестным сотрудникам правоохранительных органов в угоду ведомственным интересам фабриковать доказательства и на их основе направлять дела в суд либо прекращать их», - отметил Владислав Вацковский.
За 2016 год специальными прокурорами направлены в суд три таких дела. Судебные решения по ним вступили в законную силу.
По информации Владислава Вацковского, три года ограничения свободы получил по приговору городского суда бывший следователь ДВД СКО Сабиев К., сфальсифицировавший допросы несовершеннолетних потерпевших и их представителей. Как установлено, якобы допрошенные лица либо вообще не существовали под отраженными в протоколах анкетными данными, либо не вызывались на следственное действие. В случае с одним из представителей потерпевших выяснилось, что он скончался за два года до предполагаемого допроса.
Владислав Вацковский подчеркнул, что в профилактических целях совместно с управлением собственной безопасности ДВД результаты дел доведены до личного состава ДВД СКО. Начальник управления специальных прокуроров отметил, что в ходе расследования уголовных дел, независимо от их результатов, обращается внимание на иные нарушения законности, способствовавшие совершению преступлений.
«По ним специальными прокурорами внесено 10 представлений в различные государственные и правоохранительные органы, по результатам рассмотрения которых 28 должностных лиц привлечены к различным видам ответственности. В том числе четыре сотрудника полиции уволены из органов внутренних дел и еще четверо освобождены от занимаемых должностей. Среди привлеченных к ответственности лиц по одному заместителю начальника ДВД и ДУИС по СКО», - сказал Владислав Вацковский.
С начала 2017 года в производстве специальных прокуроров находятся 4 уголовных дела в отношении сотрудников правоохранительных органов, по которым в ближайшее время будут приняты окончательные процессуальные решения.
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