Уровень загрязнения воздуха в Алматы за 4 года снизился почти на четверть - Байбек

Уровень загрязнения атмосферного воздуха имеет тенденцию к снижению. При этом доля выбросов от объектов энергетики только за 2016 год снизилась на 8%. Об этом в ходе отчетной встречи перед населением сообщил аким мегаполиса Бауыржан Байбек, передает корреспондент Zakon.kz.

«Глобальные города сегодня придерживаются принципа баланса экономики и экологии. При росте населения Алматы в 1,5 раза количество легковых автомобилей за годы Независимости выросло в 10 раз. Более 80% выбросов в атмосферу приходится на автотранспорт. В 2016 году нами значительно усилена работа по контролю норм токсичности и дымности выхлопных газов. Так, взыскано 136 млн. тенге (82% от общей суммы штрафов). Надо отметить, что 67% превышений зафиксировано у иногородних машин», - сказал аким.

Он отметил, что в городе планомерно внедряется экологически чистый транспорт, доля которого составляет 60% - 215 троллейбусов и 739 автобусов. Почти четверть автозаправок города уже реализует газовое топливо, в 2017 году планируется увеличить их количество до трети. Также уже установлено 27 зарядных станций для электромобилей .

«Приоритетной задачей города является полная газификация. Сегодня, с учетом новых территорий, более 95% города газифицировано, к 2020 году планируется достичь 100%. В 2016 году построено 58 км газопроводных сетей, что обеспечило доступом к подключению 1 450 домов», - подчеркнул Б.Байбек.

Так, благодаря внедрению новых газопроводных сетей и принятым мерам по снижению цены на подключение газа, в 2016 году газифицировано порядка 6 100 домов - 40% от текущей потребности (уровень газификации ИЖС - 93,4%).

Автор: Кубатбек Туратбеков