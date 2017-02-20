В КНБ РК рассказали о депортированном в Казахстан псевдопроповеднике

18 февраля по ориентировке КНБ из Саудовской Аравии в Казахстан депортирован гражданин республики А. Абдужаббаров, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

Абдужаббаров с 2015 года находился в международном розыске по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьями 174 (возбуждение религиозной розни) и 256 (пропаганда терроризма) Уголовного кодекса.

В рамках проводимого досудебного расследования в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

По данным следствия, Абдужаббаров в начале 2000-х годов распространял среди верующего населения западных областей Казахстана идеи так называемого «такфира».

Деятельность псевдопроповедника способствовала созданию скрытых радикальных ячеек в Актобе, Атырау и Уральске.

Некоторые его последователи участвовали в совершении террористических акций в нашей стране. Многие другие выехали в Афганистан и Сирию для вступления в отряды боевиков.

Абдужаббаров с 2006 года пребывал в Саудовской Аравии, откуда продолжал попытки влиять на мусульман Казахстана и студентов, которые обучались за границей.

Однако в декабре 2015 года он был задержан полицией в Медине по подозрению в связях с экстремистами. В октябре 2016 года выдворен в Турцию, где ему было отказано в политическом убежище с последующим возвратом в Саудовскую Аравию.

Известно, что приверженцы «такфира» обвиняют в неверии прежде всего самих мусульман. В отношении «неверных» они считают допустимыми любые действия, вплоть до убийства.

Поэтому данная идеология рассматривается в исламском мире как один из главных вызовов.