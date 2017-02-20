Минутой молчания почтили память погибших военнослужащих в Вооруженных Силах Казахстана
Память погибших военнослужащих войсковой части 91678 почтили минутой молчания.
Сегодня, 20 февраля, решением Министра обороны РК генерал-полковника Сакена Жасузакова одновременно во всех воинских частях и соединениях Вооруженных Сил Казахстана прошли построения личного состава. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МОН РК.
Память погибших военнослужащих войсковой части 91678 почтили минутой молчания.
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