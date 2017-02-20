Порошенко призвал лишить Януковича звания президента в судебном порядке

Президент Украины выступил с призывом к Раде о внесении изменений в закон о заочном правосудии, подчеркнув, что больше нельзя "ждать месяцами".

Президент Украины Петр Порошенко призвал депутатов Верховной рады поддержать законопроект, позволяющий заочное осуждение бывшего главы государства Виктора Януковича, сообщила пресс-служба президента. Об этом пишет ТАСС.

"Президент призвал Раду внести изменения в закон о заочном правосудии для возможности передачи в суд обвинений против Януковича", - отметили в пресс-службе.

При этом Порошенко подчеркнул важность этого суда над Януковичем. "Чтобы именно решением суда он был лишен звания президента, поскольку суд устанавливает вину, а парламент только дает политическую оценку", - добавил глава государства. По словам Порошенко, больше нельзя "ждать месяцами". "Это наша твердая и настойчивая просьба: на этой неделе проголосовать закон, который позволяет передать дело Януковича в суд", - сказал он.

"Уверен, что мы можем в этом году передать обвинения в государственной измене Януковича и угрозе территориальной целостности", - сказал заявил, в свою очередь, генеральный прокурор Юрий Луценко.

Закон о заочном осуждении Рада дважды отправляла на доработку. А 9 февраля парламентарии вообще отказались рассматривать проект.

Луценко 28 ноября 2016 года на судебном заседании по делу экс-сотрудников спецподразделения "Беркут", где Янукович давал свидетельские показания по видеосвязи, зачитал экс-президенту уведомление об открытии дела против него. Глава надзорного ведомства обвинил бывшего президента в госизмене. Печерский районный суд Киева 20 января разрешил заочное досудебное расследование. Защита настаивает, что данное решение было необоснованно.

30 января Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры о задержании Януковича. Прокурор Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко 30 января сообщил, что специальное досудебное расследование уже завершено. Однако защита бывшего президента заявила о необходимости продлить расследование. Адвокаты намерены подать жалобу с требованием выполнить постановление главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса о продлении срока расследования до 28 марта 2017 года.

Янукович был отстранен от власти в феврале 2014 года в результате госпереворота.

В ноябре 2013 года после того, как правительство выступило с заявлением о "приостановлении процесса подготовки" к заключению соглашения с Евросоюзом, украинская оппозиция заблокировала работу парламента и вывела на площадь Независимости демонстрантов. Началось жесткое трехмесячное противостояние, получившее название "евромайдан", в ходе которого агрессивно настроенные активисты захватили ряд административных зданий в центре Киева, возвели палаточный городок, создали вооруженные "силы самообороны", вступившие в открытое противостояние с органами правопорядка.

21 февраля 2014 года представители оппозиционных сил подписали с Януковичем соглашение о путях урегулирования кризиса и создании правительства национального единства. Однако нападения на правительственные учреждения продолжались, и президент вынужден был покинуть страну, а власть уже на следующий день взяли оппозиционные фракции в Верховной раде.

Уже 22 февраля Рада приняла постановление о самоустранении главы государства от выполнения конституционных полномочий и назначила досрочные выборы президента, на которых позднее победил Петр Порошенко.

Фото © Александр Щербак/ТАСС