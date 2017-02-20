Отец Димаша Кудайбергенова решил оставить карьеру чиновника

Отец Димаша Кудайбергенова, который вмиг покорил сердца миллионов своим голосом, решил оставить карьеру чиновника, сообщает КТК.

Канат Айтбаев хочет теперь всё своё время посвящать творческой деятельности сына. Последний год отец новоиспеченной звезды возглавлял управление культуры Актюбинской области.

Месяц назад продюсеры популярного в Китае телешоу «I am a singer» пригласили чиновника в качестве гостя. С тех пор Канат Айтбаев все время находится рядом с сыном.

После возвращения в Актобе начальник управления культуры написал заявление об уходе. Вот только подписал ли его аким области, не уточняется. Обязанности руководителя, впрочем, временно, возложили на заместителя. Сам Канат Айтбаев отложил все комментарии по этому поводу до выздоровления, сославшись на простуду. Димаш Кудайбергенов, тем временем, остается в лидерах престижного песенного конкурса, победив уже в шестом туре.