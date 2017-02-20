Опубликовано расписание выступлений казахстанцев на Азиаде-2017 на 21 февраля

20 февраля 2017, 22:28

Ожидаются выступления по шести дисциплинам.


Sports.kz представляет расписание выступлений казахстанских спортсменов на Азиаде-2017 в Саппоро во вторник, 21 февраля.

Керлинг

06:00* Мужчины. Казахстан — Япония

10:30 Женщины. Казахстан — Южная Корея

15:00 Мужчины. Казахстан — Китайский Тайбэй

Лыжные гонки

07:00 10 километров свободным стилем. Женщины

Марина Матросова, Дарья Ряжко, Анжелика Тарасова, Елена Коломина

08:00 15 километров свободным стилем. Мужчины

Ердос Ахмадиев, Николай Чеботько, Сергей Черепанов, Ринат Мухин

Прыжки с трамплина

07:30 Нормальный трамплин. Мужчины

Константин Соколенко, Сабыржан Муминов, Сергей Ткаченко, Марат Жапаров

Конькобежный спорт

10:00 1500 метров. Женщины

Мария Сизова, Надежда Сидельник, Екатерина Айдова, Елена Урванцева

11:00 1000 метров. Мужчины

Станислав Палкин, Роман Креч, Денис Кузин, Федор Мезенцев

11:55 500 метров. Женщины

Мария Сизова, Екатерина Айдова

12:45 Командная гонка преследования. Женщины

Сборная Казахстана (Екатерина Айдова, Надежда Сидельник, Елена Урванцева)

Шорт-трек

10:02 500 метров. Женщины

Ким Йонг А, Анастасия Крестова, Анита Нагай

10:36 500 метров. Мужчины

Еркебулан Шамуханов, Адиль Галиахметов, Мерсаид Жаксыбаев

Хоккей с шайбой

12:30 Женщины. Казахстан — Южная Корея

* указано время Астаны.


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