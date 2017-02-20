Опубликовано расписание выступлений казахстанцев на Азиаде-2017 на 21 февраля
Ожидаются выступления по шести дисциплинам.
Sports.kz представляет расписание выступлений казахстанских спортсменов на Азиаде-2017 в Саппоро во вторник, 21 февраля.
Керлинг
06:00* Мужчины. Казахстан — Япония
10:30 Женщины. Казахстан — Южная Корея
15:00 Мужчины. Казахстан — Китайский Тайбэй
Лыжные гонки
07:00 10 километров свободным стилем. Женщины
Марина Матросова, Дарья Ряжко, Анжелика Тарасова, Елена Коломина
08:00 15 километров свободным стилем. Мужчины
Ердос Ахмадиев, Николай Чеботько, Сергей Черепанов, Ринат Мухин
Прыжки с трамплина
07:30 Нормальный трамплин. Мужчины
Константин Соколенко, Сабыржан Муминов, Сергей Ткаченко, Марат Жапаров
Конькобежный спорт
10:00 1500 метров. Женщины
Мария Сизова, Надежда Сидельник, Екатерина Айдова, Елена Урванцева
11:00 1000 метров. Мужчины
Станислав Палкин, Роман Креч, Денис Кузин, Федор Мезенцев
11:55 500 метров. Женщины
Мария Сизова, Екатерина Айдова
12:45 Командная гонка преследования. Женщины
Сборная Казахстана (Екатерина Айдова, Надежда Сидельник, Елена Урванцева)
Шорт-трек
10:02 500 метров. Женщины
Ким Йонг А, Анастасия Крестова, Анита Нагай
10:36 500 метров. Мужчины
Еркебулан Шамуханов, Адиль Галиахметов, Мерсаид Жаксыбаев
Хоккей с шайбой
12:30 Женщины. Казахстан — Южная Корея
* указано время Астаны.