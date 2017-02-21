В Китае появился термин «Феномен Димаша»

«Феномен Димаша» как явление казахстанско-китайских межкультурных связей может вызвать туристический бум в отношениях между двумя странами, к тому же 2017 - это Год туризма Китая в Казахстане.

Ошеломительный успех Димаша Кудайбергенова на конкурсе исполнителей «Singer» в Китае будоражит умы по обе стороны казахстанско-китайской границы. В китайских СМИ даже появился термин «феномен Димаша», c которым связывается «открытие больших культурных ворот между двумя странами», туристический бум и развитие сотрудничества во многих других сферах, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Китае.

«Казахстанский певец, приехав в Китай, мгновенно стал знаменитостью. Он привлек широкое внимание китайской общественности не только к себе, но и своей родине - Казахстану. 18 февраля Димаш Кудайбергенов посетил г.Чэнду (прим. - административный центр юго-западной провинции Сычуань), привезя сюда дружбу Казахстана. На самом деле, Китай еще в 2013 году выступил с инициативой формирования «Одного пояса, одного пути». Казахстан, будучи воротами на пути древнего Шелкового пути, неразрывно связан с г.Чэнду, который находится в авангарде политики открытости Китая в направлении запада. Чэнду уже широко сотрудничает с Казахстаном в торгово-экономической сфере. Скоростной поезд из г.Чэнду в Европу проходит через территорию Казахстана», - пишет «Ежедневный экономический вестник».

Большие данные (Big Data), продолжает издание, показывают, что «Феномен Димаша» как явление казахстанско-китайских межкультурных связей может вызвать туристический бум в отношениях между двумя странами, к тому же 2017 - это Год туризма Китая в Казахстане.

«На 19 февраля число просмотров в «Sina Weibo» с хэштэгом «Димаш» превысило 780 миллионов. Слово «Димаш» занимает 11-ое место в рейтинге всех самых запрашиваемых слов в китайском поисковике. 18 февраля хэштэг «Димаш в Чэнду» занял третье место по количеству просмотров в «Sina Weibo», поездка певца стала широко обсуждаться среди пользователей Интернета в Китае. «Одновременно с этим «Феномен Димаша» вызвал большой интерес и в самом Казахстане. МИА «Казинформ», «Деловой Казахстан» и ряд других ведущих СМИ страны широко освещают участие казахстанского певца в проекте «Singer». Они отмечают, что Димаш является гордостью Казахстана и дает новую возможность для народов Казахстана и Китая достичь лучшего взаимопонимания», - подчеркивает «Ежедневный экономический вестник».

Издание приводит данные китайского поисковика «Байду», согласно которым за последний месяц, наряду со словом «Димаш», растет число запросов и со словом «Казахстан».

«В «Sina Weibo» люди после запроса «Димаш», начинают запрашивать информацию о туризме в Казахстане, казахстанской кухне и других сторонах жизни в этом государстве», - отмечает «Ежедневный экономический вестник».

В статье приводится высказывание доцента факультета музыковедения Сианьской консерватории Синь Сюефэна о роли межчеловеческого общения в укреплении казахстанско-китайских отношений.

«Одинаковые чаяния народов двух стран закладывают хороший фундамент стабильности сотрудничества государств. Только когда есть понимание народных чувств и чаяний, можно претворять в жизнь сотрудничество в торгово-экономической, транспортной, валютной и других сферах. После открытия больших культурных ворот казахстанские отношения будут развиваться еще больше», - сказал он.

Издание напоминает, что Казахстан и Китай проводят работу по сопряжению Новой экономической политики «Нурлы жол» с китайской инициативой формирования «Экономического пояса Шелкового пути».

«По состоянию на сентябрь 2016 года число зарегистрированных в Казахстане китайских компаний превысило 3 тысячи. Казахстан и Китай одобрили программу реализации 51 проектов в сфере производственных мощностей с общей капитализацией в 26,8 млрд. долларов», - резюмирует «Ежедневный экономический вестник».

В китайских СМИ широко освещена поездка Димаша Кудайбергенова 18 февраля в г.Чэнду юго-западной провинции Сычуань, где он стал первым официальным послом движения «Познай Китай».

«По приглашению оргкомитета проекта «Познай Китай» и пресс-службы народного правительства казахстанский певец Димаш Кудайбергенов стал первым послом движения «Познай Китай», увидел сокровище Китая - большую панду, прогулялся по узким проулкам старого Чэнду, попробовал блюда сычуаньской кухни и выразил надежду, что даст в городе сольный концерт», - пишут китайские СМИ.

В Центре исследований и репродукции панд г.Чэнду Димаш исполнил свою давнюю заветную мечту - увидеть собственными глазами панду. В сопровождении работника питомника Димаш собственноручно покормил панд яблоками и хлебцами.

«На узких улицах старого Чэнду звучала народная музыка, дети и учителя одной из школ показали певцу представление. Димаш по собственному желанию наполнил улицы звучанием своего чистого и высокого голоса», - отмечают китайские СМИ.

«Мне очень нравится Китай, я благодарен Чэнду за драгоценные воспоминания близкого знакомства с пандой. Надеюсь, буду чаще приезжать в Китай и познавать все разнообразие его красоты. У меня есть три мечты в Китае, сегодня одна из них исполнилась. I love China. I am in China», - передают масс-медиа слова казахстанского певца.

Попробовав сычуаньский хого (китайский самовар), Димаш сказал, что думал о том, что самая острая пища в г.Чанша провинции Хунань, где проходит конкурс «Singer», а оказалось, что еще более острее кухня провинции Сычуань.

Напомним, директор департамента индустрии туризма Министерства по инвестициям и развитию РК Марат Игали в интервью Казинформу сообщал, что китайские туристические компании используют фотографию Димаша Кудайбергенова для привлечения туристов на международную выставку «ЭКСПО-2017». 25 февраля в эфир хунаньского телевидения выйдет запись 6-го этапа конкурса «Singer», но уже известно, что казахстанский певец с песней «Adagio» в очередной раз занял первое место.