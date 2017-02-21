"Кайрат" проиграл "Анжи" в товарищеском матче

Футболисты "Кайрата" проиграли в товарищеском матче "Анжи", передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила 20 февраля на сборах в Турции и завершилась со счетом 0:1 в пользу махачкалинцев. Единственный гол был забит на 42-й минуте.

В этой игре арбитр дважды показывал красные карточки игрокам "Анжи". По договоренности сторон, удаленных игроков можно было заменить другими, так что весь матч команды играли 11 на 11.

Отметим, что после 17 туров российской премьер-лиги "Анжи" идет на 11-м месте из 14 команд.

Второй сбор "Кайрата" продлится до 24 февраля, а заключительный этап подготовки к новому сезону пройдет в Алматы.