На «Майдане» митингующие требуют отставки кабмина Гройсмана

В частности, митингующие обвинили правительство в попытках сознательно обанкротить шахты на Волыни, а затем продать их олигархам

Участники мероприятий, проходящих в центре Киева в честь третьей годовщины событий на "майдане", потребовали от правительства Владимира Гройсмана уйти в отставку. Соответствующие призывы звучат со сцены, установленной на площади Независимости, сообщает корреспондент ТАСС с места события.

"Нынешнее правительство поставило Украину в еще большую энергетическую зависимость от России", - утверждают выступающие со сцены. В связи с этим участники митинга единогласно поддержали отставку кабинета министров Гройсмана.

В частности, митингующие обвинили правительство в попытках сознательно обанкротить шахты на Волыни, а затем продать их олигархам.

Накануне к правительству Украины обратились шахтеры Волынской области с просьбой оказать содействие в добыче угля на государственной шахте Бужанская. По их словам, возможный объем добываемого угля там в три раза превышает нынешние показатели. "В прошлом году кабмин разрешил приватизировать шахту, и после этого на ней начали происходить странные вещи: вместо ранее добываемых 700-600 тонн угля сейчас добывается всего 300 тонн", - утверждают шахтеры. По их словам, за сутки там реально добывать 1000 тонн угля.

В центре Киева продолжаются мероприятия, посвященные трагическим событиям трехлетней давности. В то же время среди тех, кто приходит почтить память погибших на "майдане", присутствуют сторонники блокады Донбасса. Накануне они устроили потасовки с силовиками, пытаясь установить палатки у администрации президента. В результате пять человек были задержаны, 10 - пострадали, в том числе серьезную травму получил полицейский.

Фото © REUTERS/Valentyn Ogirenko



