Упразднены две формы налоговых заявлений о регистрационном учете по отдельным видам деятельности

Приказом Министра финансов РК от 29 декабря 2016 года № 700 упразднены две формы налоговых заявлений:

о регистрационном учете в качестве налогоплательщика, осуществляющего деятельность по производству бензина (кроме авиационного), дизельного топлива, по оптовой и (или) розничной реализации бензина (кроме авиационного), дизельного топлива (приложение 13 к приказу Министра финансов РК от 31 декабря 2014 года № 604);

и

о регистрационном учете в качестве налогоплательщика, осуществляющего деятельность по производству и (или) оптовой реализации табачных изделий (приложение 14 к приказу Министра финансов РК от 31 декабря 2014 года № 604).

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования - со 2 марта 2017 года.