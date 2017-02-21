Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Взявший свою семью в заложники москвич выпрыгнул из окна

21 февраля 2017, 01:00

Злоумышленник задержан полицией, в отношении него будет возбуждено уголовное дело


Мужчина, который взял в заложники свою жену и трех малолетних детей, на западе Москвы в квартире дома, выпрыгнул из окна на надувной батут, специально приготовленный спасателями.

Приземлившийся на батут злоумышленник задержан сотрудниками полиции, передает корреспондент ТАСС с места происшествия.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, его семья не пострадала. "Ситуация разрешилась, мужчина задержан, его жена и дети не пострадали, но их в настоящее время осматривают врачи скорой помощи", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, в отношении злоумышленника будет возбуждено уголовное дело. "Он не совсем адекватен, будет проведено его психологическое обследование - он будет либо направлен на принудительное лечение, либо задержан", - сказал источник.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...