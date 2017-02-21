Взявший свою семью в заложники москвич выпрыгнул из окна

Мужчина, который взял в заложники свою жену и трех малолетних детей, на западе Москвы в квартире дома, выпрыгнул из окна на надувной батут, специально приготовленный спасателями.

Приземлившийся на батут злоумышленник задержан сотрудниками полиции, передает корреспондент ТАСС с места происшествия.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, его семья не пострадала. "Ситуация разрешилась, мужчина задержан, его жена и дети не пострадали, но их в настоящее время осматривают врачи скорой помощи", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, в отношении злоумышленника будет возбуждено уголовное дело. "Он не совсем адекватен, будет проведено его психологическое обследование - он будет либо направлен на принудительное лечение, либо задержан", - сказал источник.