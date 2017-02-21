Женщину, бросившую годовалого ребенка во дворе чужого дома, нашли
21 февраля 2017, 06:26
Пять дней назад плачущую девочку у ворот своего дома нашла его хозяйка.
Мать, бросившую годовалую дочь во дворе чужого дома, нашли. Ею оказалась 34-летняя жительница села Мерке Жамбылской области, сообщает Первый канал "Евразия".
Пять дней назад плачущую девочку у ворот своего дома нашла его хозяйка. Рядом лежал пакет с вещами и запиской, где указывалось, что подкидыша зовут Зере и возраст — год и 3 месяца.
Также в записке была просьба присмотреть за ребёнком и обещание вернуться через месяц. Девочку доставили в центральную районную больницу села Мерке. Она здорова и чувствует себя хорошо.
Но иногда плачет и зовёт маму. Но мама сейчас находится под подпиской о невыезде. Расследование ведется по статье «Оставление в опасности».
Фото: Первый канал "Евразия"
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