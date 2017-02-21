Полиция Стокгольма открыла огонь из-за массовых беспорядков

Полиция Стокгольма открыла предупредительные выстрелы из-за массовых беспорядков в шведской столице. Толпы людей бросали в сотрудников правоохранительных органов камни и поджигали автомобили.

Десятки бунтовщиков поджигали автомобили и грабили магазины. На место происшествия были вызваны отряды полиции, сообщает РБК





Участники беспорядков начали забрасывать их камнями, в ответ на что полицейские сделали предупредительные выстрелы.





Всего по данным полиции было сожжено восемь автомобилей. Пострадали два человека, в том числе владелец магазина, который пытались ограбить нападавшие.





Издание Dagens Nyheter уточняет, что беспорядки произошли в районе Ринкебю на севере шведской столицы. По словам представителя местной полиции, на место происшествия были отправлены сотрудники правоохранительных органов со специальной экипировкой.



