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Полиция Стокгольма открыла огонь из-за массовых беспорядков

21 февраля 2017, 06:41

Полиция Стокгольма открыла предупредительные выстрелы из-за массовых беспорядков в шведской столице. Толпы людей бросали в сотрудников правоохранительных органов камни и поджигали автомобили.


Десятки бунтовщиков поджигали автомобили и грабили магазины. На место происшествия были вызваны отряды полиции, сообщает РБК.

Участники беспорядков начали забрасывать их камнями, в ответ на что полицейские сделали предупредительные выстрелы.

Всего по данным полиции было сожжено восемь автомобилей. Пострадали два человека, в том числе владелец магазина, который пытались ограбить нападавшие.

Издание Dagens Nyheter уточняет, что беспорядки произошли в районе Ринкебю на севере шведской столицы. По словам представителя местной полиции, на место происшествия были отправлены сотрудники правоохранительных органов со специальной экипировкой.

Фото: Global Look Press

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