Кайрат Абдрахманов назвал уход из жизни Виталия Чуркина личной трагедией
21 февраля 2017, 07:21
По словам Абдрахманова, кончина российского дипломата — это "невосполнимая утрата для всего глобального дипломатического мира".
Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов выразил соболезнования в связи со скоропостижной кончиной постоянного представителя РФ при ООН Виталия Чуркина, сообщает РИА Новости.
Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался в Нью-Йорке 20 февраля — за день до своего 65-летия. Должность постоянного представителя РФ при ООН он занимал с 8 апреля 2006 года.
"Уход из жизни Виталия Ивановича, с которым проработал плечом к плечу три последних года в стенах ООН, воспринимаю как личную трагедию", — отметил министр, слова которого цитирует пресс-служба внешнеполитического ведомства.
По словам Абдрахманова, кончина российского дипломата — это "невосполнимая утрата для всего глобального дипломатического мира".
"Прощай, красивый человек, добрый друг, надежный соратник, высокий профессионал! Мы запомним навсегда твой светлый образ. Покойся с миром, дорогой Виталий. С глубоким прискорбием, Кайрат Абдрахманов", — заключил министр.
Фото: Рамблер/новости
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