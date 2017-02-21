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Кайрат Абдрахманов назвал уход из жизни Виталия Чуркина личной трагедией

21 февраля 2017, 07:21

По словам Абдрахманова, кончина российского дипломата — это "невосполнимая утрата для всего глобального дипломатического мира".


Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов выразил соболезнования в связи со скоропостижной кончиной постоянного представителя РФ при ООН Виталия Чуркина, сообщает РИА Новости.

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался в Нью-Йорке 20 февраля — за день до своего 65-летия. Должность постоянного представителя РФ при ООН он занимал с 8 апреля 2006 года.



"Уход из жизни Виталия Ивановича, с которым проработал плечом к плечу три последних года в стенах ООН, воспринимаю как личную трагедию", — отметил министр, слова которого цитирует пресс-служба внешнеполитического ведомства.

По словам Абдрахманова, кончина российского дипломата — это "невосполнимая утрата для всего глобального дипломатического мира".

"Прощай, красивый человек, добрый друг, надежный соратник, высокий профессионал! Мы запомним навсегда твой светлый образ. Покойся с миром, дорогой Виталий. С глубоким прискорбием, Кайрат Абдрахманов", — заключил министр.

Фото: Рамблер/новости

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