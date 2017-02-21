WhatsApp запустил новую функцию

Новая функция позволяет делиться фотографиями и видео, которые можно украсить рисунками, текстом и смайликами.

В мессенджере WhatsApp появилась функция публикации самоуничтожающихся сообщений, которая заменит собой прежние текстовые статусы, отображавшиеся рядом с именем контакта, передает Life.ru.





Новая функция позволяет делиться фотографиями и видео, которые можно украсить рисунками, текстом и смайликами. Запись появляется в новой вкладке Status, где друзья пользователя смогут просматривать её в течение следующих 24 часов.





При этом особо отмечается, что функция самоуничтожающихся сообщений в WhatsApp имеет настройки приватности. Пользователи получат возможность выбирать, кто из их друзей сможет просматривать новый статус.





Уже в ближайшее время обновление будет доступно на платформах Android, iOS и Windows Phone.







