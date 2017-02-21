Лыжница Коломина выиграла для Казахстана вторую медаль Азиады-2017
21 февраля 2017, 08:21
Награду Коломина завоевала в индивидуальной гонке на 10 километров свободным ходом.
Казахстанская лыжница Елена Коломина стала бронзовой призеркой зимней Азиады в японском Саппоро, сообщает Sports.kz.
Награду Коломина завоевала в индивидуальной гонке на 10 километров свободным ходом. Чемпионкой стала японка Юки Кобаяши, серебряной медали удостоилась Чэ Вон Ли из Южной Кореи.
Напомним, вчера Елене удалось выиграть «серебро» в спринте.
Фото: Sports.kz
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