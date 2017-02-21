Лыжница Коломина выиграла для Казахстана вторую медаль Азиады-2017

Награду Коломина завоевала в индивидуальной гонке на 10 километров свободным ходом.

Казахстанская лыжница Елена Коломина стала бронзовой призеркой зимней Азиады в японском Саппоро, сообщает Sports.kz.





Награду Коломина завоевала в индивидуальной гонке на 10 километров свободным ходом. Чемпионкой стала японка Юки Кобаяши, серебряной медали удостоилась Чэ Вон Ли из Южной Кореи.





Напомним, вчера Елене удалось выиграть «серебро» в спринте.



