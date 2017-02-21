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Cамолет врезался в здание торгового центра в Мельбурне

21 февраля 2017, 08:36

Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало.


Небольшое воздушное судно врезалось в здание торгового центра на северо-западе австралийского Мельбурна неподалеку от местного аэропорта, сообщает ТАСС.

По некоторым данным, самолет принадлежал медицинской организации.

Прибывшие на место происшествия спасательные службы пытаются потушить пожар, возникнувший в результате крушения.

Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало.

Фото: Channel 9 via A


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