Cамолет врезался в здание торгового центра в Мельбурне
21 февраля 2017, 08:36
Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало.
Небольшое воздушное судно врезалось в здание торгового центра на северо-западе австралийского Мельбурна неподалеку от местного аэропорта, сообщает ТАСС.
По некоторым данным, самолет принадлежал медицинской организации.
Прибывшие на место происшествия спасательные службы пытаются потушить пожар, возникнувший в результате крушения.
Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало.
Фото: Channel 9 via A
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