СМИ: Все находившиеся на борту упавшего на ТЦ самолёта в Австралии погибли

Сейчас мы не можем привести никаких подробностей относительно гражданства и личностей погибших. Мы выражаем свои соболезнования семьям жертв, - сообщили в полиции.

По данным некоторых СМИ, на борту, помимо пилота, находились четыре американских туриста.

Расследование продолжается.

LATEST: Casualties unknown, major road closures in place after air crash at Essendon DFO >>https://t.co/oPwedo81rIpic.twitter.com/jwZzyhJwv3 — Herald Sun (@theheraldsun) 20 февраля 2017 г.

ESSENDON CRASH: A plane has hit DFO Essendon. Unknown casualties, major road disruptions. MORE DETAILS >>https://t.co/5sYLPJNnj4pic.twitter.com/rsYFLHOa3W — Herald Sun (@theheraldsun) 20 февраля 2017 г.

LATEST: Authorities say catastrophic engine failure may have caused Essendon air crash >>https://t.co/lquS8TEX1zpic.twitter.com/CGosCaK945 — Herald Sun (@theheraldsun) 20 февраля 2017 г.

LATEST: Light plane bound for King Island had up to five people on board when it crashed at DFO Essendon >>https://t.co/VfFJtPIlD4pic.twitter.com/oLcCAYARlO — Herald Sun (@theheraldsun) 21 февраля 2017 г.