Командир роты рассказал о том, как на солдат сошла лавина

Местный егерь предупреждал парней об угрозе схода лавины и просил не ходить в горы.

В Жамбылской области простились с военнослужащими, которые погибли под лавиной. Семерых контрактников с почестями проводили в последний путь из части, где они служили. Тела передали родным в цинковых гробах , передает , передает телеканал КТК









Лавина сошла в тот момент, когда контрактники спускались по ущелью к машине, чтобы уехать в часть. Их засыпало мгновенно. Некоторые выбрались самостоятельно и помогали другим.





"Вначале была первая небольшая лавина. После этого мы собрались в часть. Я отошел за снаряжением, и вдруг с гулом упала вторая. Всех накрыло в одном месте. Я оказался в стороне. Позвал на помощь и стал выкапывать своих", - рассказал Айбек Едилбаев, командир горно-егерской роты.





Местный егерь, который первым сообщил в службу ЧС, позже расскажет: предупреждал парней об угрозе схода лавины и просил не ходить в горы. Но не пойти контрактники, как оказалось, не могли. Родные погибших утверждают: рота готовилась к соревнованиям, которые пройдут в апреле в России. На помощь погребенным, как выясняется, пришли лишь к пяти вечера. Все это время военные находились под снегом. К восьми часам откопали всех, семеро оказались мертвы. Еще 16 человек с различными травмами доставили в военный госпиталь.





По словам начальника военного госпиталя г.Тараз Багдата Нурбекова, их состояние в данный момент удовлетворительное, двоих военнослужащих по контракту перевели в алматинский клинический госпиталь в травматологическое отделение и сосудистое отделение.





"Остальные - состояние удовлетворительное, лечение получают, в ближайшую пятницу, вторник будут представлены ВВК для выписки. Дальше они будут продолжать службу, из них негодных нет", - говорит Нурбеков.





Все военнослужащие в разное время стали контрактниками единственной в стране горно-егерской роты – это элитное подразделение горного спецназа воинской части 91678 Жуалынского района. Их подготовка не вызывает сомнений. Вовремя ли пришла помощь, почему военные пошли в такую погоду на учения и могли ли спасти всех, теперь предстоит выяснить следствию.





Полный список погибших:





Алишер Мошабаев - старший лейтенант, 25 лет.





Женат, один ребенок, 2016 г.р.





Ауесбай Ерисбаев - младший сержант, 24 года.





Женат





Амир Аралбаев - младший сержант, 28 лет.





Женат, двое детей, 2015 и 2016 г. р.





Максат Кыдырбаев - младший сержант, 25 лет.





Женат





Максат Шакен – рядовой, 21 год.





Холост





Мухит Турысмаганбетов – ефрейтор, 25 лет.





Женат





Тлеужан Кенесов – рядовой, 23 года.





Холост





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