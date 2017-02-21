Командир роты рассказал о том, как на солдат сошла лавина
21 февраля 2017, 09:13
Местный егерь предупреждал парней об угрозе схода лавины и просил не ходить в горы.
В Жамбылской области простились с военнослужащими, которые погибли под лавиной. Семерых контрактников с почестями проводили в последний путь из части, где они служили. Тела передали родным в цинковых гробах, передает телеканал КТК.
Напомним, трагедия произошла 17 февраля в Жуалынском районе в 35-40 км от села Алатау, в ущелье Коксай. 23 военнослужащих горно-егерской роты специального назначения войсковой части 91678 Минобороны РК находились здесь на занятиях по боевой подготовке, когда их накрыла снежная лавина. Семь солдат погибли под снегом, остальных удалось спасти. Сообщение поступило от одного из егерей, который находился недалеко от места ЧП. От Тараза до места схода лавины расстояние более 110 км.
18 февраля, в региональное командование «Юг» на место происшествия прибылаПравительственная комиссия во главе с Министром обороны РК генерал-полковником Сакеном Жасузаковым. Комиссией ведется работа по выяснению причин и обстоятельств трагедии, прорабатывается вопрос оказания материальной помощи семьям погибших военнослужащих.
Лавина сошла в тот момент, когда контрактники спускались по ущелью к машине, чтобы уехать в часть. Их засыпало мгновенно. Некоторые выбрались самостоятельно и помогали другим.
"Вначале была первая небольшая лавина. После этого мы собрались в часть. Я отошел за снаряжением, и вдруг с гулом упала вторая. Всех накрыло в одном месте. Я оказался в стороне. Позвал на помощь и стал выкапывать своих", - рассказал Айбек Едилбаев, командир горно-егерской роты.
Местный егерь, который первым сообщил в службу ЧС, позже расскажет: предупреждал парней об угрозе схода лавины и просил не ходить в горы. Но не пойти контрактники, как оказалось, не могли. Родные погибших утверждают: рота готовилась к соревнованиям, которые пройдут в апреле в России. На помощь погребенным, как выясняется, пришли лишь к пяти вечера. Все это время военные находились под снегом. К восьми часам откопали всех, семеро оказались мертвы. Еще 16 человек с различными травмами доставили в военный госпиталь.
По словам начальника военного госпиталя г.Тараз Багдата Нурбекова, их состояние в данный момент удовлетворительное, двоих военнослужащих по контракту перевели в алматинский клинический госпиталь в травматологическое отделение и сосудистое отделение.
"Остальные - состояние удовлетворительное, лечение получают, в ближайшую пятницу, вторник будут представлены ВВК для выписки. Дальше они будут продолжать службу, из них негодных нет", - говорит Нурбеков.
Все военнослужащие в разное время стали контрактниками единственной в стране горно-егерской роты – это элитное подразделение горного спецназа воинской части 91678 Жуалынского района. Их подготовка не вызывает сомнений. Вовремя ли пришла помощь, почему военные пошли в такую погоду на учения и могли ли спасти всех, теперь предстоит выяснить следствию.
Полный список погибших:
Алишер Мошабаев - старший лейтенант, 25 лет.
Женат, один ребенок, 2016 г.р.
Ауесбай Ерисбаев - младший сержант, 24 года.
Женат
Амир Аралбаев - младший сержант, 28 лет.
Женат, двое детей, 2015 и 2016 г. р.
Максат Кыдырбаев - младший сержант, 25 лет.
Женат
Максат Шакен – рядовой, 21 год.
Холост
Мухит Турысмаганбетов – ефрейтор, 25 лет.
Женат
Тлеужан Кенесов – рядовой, 23 года.
Холост
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Фото: кадр видео телеканала КТК
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