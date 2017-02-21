Глава Нацбанка РК прокомментировал слухи о грядущей девальвации тенге

Глава Нацбанка РК Данияр Акишев прокомментировал изменения в курсе валют и слухи о возможной грядущей девальвации тенге в программе на телеканале КТК.

Акишев отметил, что когда обменный курс тенге формируется на валютной бирже без участия Нацбанка, он отражает предложение на валютном рынке.

По его словам, тенге укрепился, так как спрос на иностранную валюту сокращается, а предложение растет. «Поэтому любые прогнозы, связанные с обменным курсом, на мой взгляд, должны иметь аргументированную основу», - прокомментировал он слухи о возможном ослаблении тенге.

Руководитель Нацбанка также с сожалением отметил, что болезненная реакция казахстанцев на подобные «вбросы» показывает, насколько высока долларизированность нашего общества.

Акишев также заверил, что Нацбанк не планирует никаких изменений курса нацвалюты, которые привели бы к дестабилизации финансового рынка. «Если курс должен находиться в другой точке, он придет к этой точке постепенно, но только под влиянием объективных факторов, а не под влиянием чьих-то волюнтаристских решений или чьей-то воли, что курс должен в какой-то точке находиться», - высказался Акишев.

Глава Нацбанка также добавил, что сейчас рубль укрепляется по отношению к доллару благодаря ценам на нефть. Однако он также прокомментировал влияние стоимости нефти на курс тенге.

«Тенге формируется на рынке, в котором присутствуют реальные денежные потоки. То есть пришла конкретная валюта, продалась, кто-то ее купил. Мы видим котировку цены нефти по фьючерсу, который имеет там трех- или шестимесячную отсрочку. И это просто индикатор, куда движется цена. Еще не факт, что по этой цене денежный поток, который поступит, поступает в этот же момент времени на валютную биржу», - заявил Акишев.

«Я понимаю, что игроки валютного рынка пытаются эту новость уже обработать и заложить в будущие котировки. Но они точно не могут знать, действительно какой объем нефти продастся по той или иной цене (...). Зависимость не должна и не может проявляться в одну секунду: на Лондоне цена выросла - тенге в Казахстане должен быстро укрепиться - это не реально. То же самое происходит в России», - говорит он.

По его словам, рубль, скорее всего, сейчас укрепляется под воздействием значительных потоков валютной выручки, которая произошла в результате роста цен на нефть, который начался в октябре 2016 года.

Помимо того, на укрепление рубля влияет, по его словам, привлекательность российского фондового рынка, так как облигации российских компаний приобретаются в рублях. А для этого инвесторам приходится продавать доллары.

Акишев признал, что рубль влияет на казахстанскую валюту. Он отметил, что укрепление рубля ведет и к укреплению тенге, «но не обязательно в той же амплитуде, в прямой пропорциональности и одномоментно».

«Второй момент связан с обратным движением. Много говорят, что российский рубль может быть девальвирован в силу отдельных операций госорганов на валютном рынке. Просто изменение правил формирования бюджета или пополнения валютных запасов может оказать влияние на валютный рынок. Но не зная всех деталей подобного рода сделок, невозможно вообще это комментировать», - пояснил он.

При этом, как напомнил Акишев, у Казахстана и России разные экономики, разное налогообложение и разная ситуация на валютном рынке. Поэтому, если даже в России и произойдет девальвация, «казахстанский тенге не обязан среагировать на рубль именно в той же амплитуде».

«Думаю, правильно, все-таки нашему потребителю смотреть на уровень инфляции в Казахстане. На 2017 год наш коридор, наша цель составляет от 6 до 8%. Мы не видим существенных рисков, только если события на мировом рынке сильно изменятся», - сказал Акишев.