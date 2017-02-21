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Новости за сегодня

Назарбаев и Лукашенко обсудили развитие ЕАЭС

 

В понедельник, 20 февраля, состоялся телефонный разговор президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе беседы Нурсултан Назарбаев и Александр Лукашенко обсудили наиболее актуальные темы двустороннего сотрудничества.

Одной из главных тем стали отношения в Евразийском экономическом союзе. Стороны выразили взаимную обеспокоенность в связи с существующими проблемами, уточняется на официальном сайте Лукашенко.

Президент Казахстана выразил озабоченность проблемными вопросами в отношениях Российской Федерации и Республики Беларусь. При этом он уверен, что все существующие проблемы будут решены внутри союза.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев рассказал Главе белорусского государства о проблемах между Казахстаном и Кыргызстаном и путях их решения.

Стороны обсудили весь комплекс белорусско-казахстанских отношений. Нурсултан Назарбаев пригласил Александра Лукашенко принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества летом текущего года, а также посетить выставку «ЭКСПО-2017» в Астане, где будет работать и национальная экспозиция Беларуси.

Президенты вновь подтвердили решимость в укреплении союзнических отношений.

 

21 февраля 2017, 10:02
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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