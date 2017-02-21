Россия и Казахстан обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества

Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев и первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Игорь Шувалов в понедельник обсудили перспективы развития казахстанско-российского торгово-экономического сотрудничества, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт премьер-министра.

«Участники встречи обсудили текущее состояние и перспективы развития казахстанско-российского торгово-экономического сотрудничества», — говорится в сообщении.

Сагинтаев и Шувалов также обсудили «вопросы расширения взаимодействия в сфере сельского хозяйства и транзитных перевозок в рамках Евразийского экономического союза».