Уровень производительности труда в обрабатывающей промышленности увеличился на 18%

Лидерами по улучшению уровня производительности труда в 2016 году стали Акмолинская, Мангистауская, Костанайская области.

Производительность труда в обрабатывающей промышленности в 2016 году возросла на 18% и составила 13 млн тенге или $39 тыс. на человека по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С 2014 года производительность увеличилась на 64%, однако в связи с девальвацией в долларовом выражении показатель уменьшился на 12%, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Ranking.kz





Повышение производительности труда в обрабатывающей промышленности - одно из приоритетных направлений Государственной программы индустриально-инновационного развития РК. Производительность становится отражением конкурентоспособности и сопряжена с развитием технологий и инноваций, отражением человеческих ресурсов и навыков предпринимательства. Таргетируемое значение - достичь уровня ОЭСР по производительности труда, или $105,3 тыс. на человека к 2035 году.





В среднем с 2011 по 2015 производительность в РК оценивалась на уровне 51% от целевого показателя ОЭСР. К 2025 году планируется достичь 68%.





По сравнению с прошлым годом индекс производительности труда в обрабатывающей промышленности повысился на 6%, а с 2014 года - на 55%.

Объем производства продукции в отрасли составил на конец сентября 7,7 трлн тенге - на 34% больше данного периода прошлого года.





В 2016 году лидирующими секторами экономики в обрабатывающей промышленности по улучшению производительности труда стали: производство продуктов питания, фармацевтических продуктов, продуктов легкой промышленности и металлургии.





Производительность труда в производстве продуктов питания на конец 2016 года составила 9,1 млн тенге на человека, увеличившись на 71%. В долларовом выражении также было показано увеличение - на 14% с $24 тыс. до $27,4 тыс. на конец 2016.

Объем производства в секторе увеличился на 19% и составил 1,3 трлн тенге. Основную долю в производстве продуктов питания занимают производство продуктов мукомольной промышленности, крахмалов и крахмальных продуктов (285,4 млрд тенге, +14%), молочных продуктов (211,6 млрд тенге, +13%) и хлебобулочных и мучных изделий (181 млрд тенге, +7%).





В производстве фармацевтической продукции производительность повысилась на 64% и составила 12,6 млн тенге на человека. С 2014 года увеличилась почти в 3 раза. При этом в долларах США рост составил 9% с 2015 и 49% с 2014 (2016 год: $37,9 тыс. на человека).

Объем производства продукции в фармсекторе увеличился на 14% с 37 млрд до 42 млрд тенге.





В металлургии рост производительности составил 41% с 2015 года, увеличившись с 21 млн до 30 млн тенге на человека, и 98% с 2014 года. В долларовом эквиваленте показатель снизился на 6% с $95,4 до $90 тыс. на человека.

Объем продукции составил 3,4 трлн тенге, что на 57% больше чем годом ранее. Черная металлургия составила 1,1 трлн тенге (+46%), цветная - 2,2 трлн (+64%).





Производительность в легкой промышленности составила 3,1 млн тенге на человека, увеличившись на 47% с 2015 года и на 88% с 2014. В долларовом выражении упала на 2% с 2015 года, составив $9,2 тыс. на человека.

Объем производства в секторе повысился на 11% и составил 79 млрд тенге. Производство текстильных изделий - 39,2 млрд тенге (+33%), производство одежды - 32,1 млрд тенге (-11%).



