Опубликовано видео момента падения самолёта на ТЦ в Австралии
21 февраля 2017, 10:22
На кадрах видно, как судно снижается и цепляет крышу здания.
Опубликовало видео момента падения легкомоторного самолёта на торговый центр недалеко от аэропорта Эссендон. На кадрах видно, как судно снижается и цепляет крышу здания, сообщает TEN Eyewitness News.
Здание получило серьёзные повреждения, ущерб предстоит оценить инженерам.
После ЧП были закрыты три ближайшие школы из-за задымления, однако позже они возобновили работу. Воздушные суда перенаправляются в другие аэропорты.
Напомним, в результате крушения небольшого самолёта, рухнувшего на торговый центр, погибли все пять человек, находившиеся на борту.
По данным некоторых СМИ, помимо пилота это могут быть четыре американских туриста.
#EXCLUSIVE: Final moments before a light plane crashes into Essendon's #DFO, killing all on board.— TEN Eyewitness News (@channeltennews) 21 февраля 2017 г.
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Фото: Апостроф
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