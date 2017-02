Опубликовано видео момента падения самолёта на ТЦ в Австралии

Опубликовало видео момента падения легкомоторного самолёта на торговый центр недалеко от аэропорта Эссендон. На кадрах видно, как судно снижается и цепляет крышу здания, сообщает TEN Eyewitness News.

Здание получило серьёзные повреждения, ущерб предстоит оценить инженерам.

После ЧП были закрыты три ближайшие школы из-за задымления, однако позже они возобновили работу. Воздушные суда перенаправляются в другие аэропорты.

