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Опубликовано видео момента падения самолёта на ТЦ в Австралии

21 февраля 2017, 10:22

На кадрах видно, как судно снижается и цепляет крышу здания.


Опубликовало видео момента падения легкомоторного самолёта на торговый центр недалеко от аэропорта Эссендон. На кадрах видно, как судно снижается и цепляет крышу здания, сообщает TEN Eyewitness News.

Здание получило серьёзные повреждения, ущерб предстоит оценить инженерам.

После ЧП были закрыты три ближайшие школы из-за задымления, однако позже они возобновили работу. Воздушные суда перенаправляются в другие аэропорты.

Напомним, в результате крушения небольшого самолёта, рухнувшего на торговый центр, погибли все пять человек, находившиеся на борту.



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