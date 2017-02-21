«Алтай» стал победителем 4-го тура ЧРК среди мужских команд Национальной лиги

Волейбольный клуб «Алтай» выиграл четвертый тур чемпионата Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ФВ РК.





В заключительный игровой день подопечные Игоря Никольченко со счетом 3:0 обыграли «Есиль-СК» и, набрав 15 очков в шести играх, выиграли тур. В других матчах «Буревестник-Алматы» одержал победу над «Динамо-Таразом в трех партиях. В последнем матче тура «Атырау» в пяти сетах сломил сопротивление «ТНК «Казхрома». Второе место в туре занял «Павлодар» на счету которого 14 очков, 13 – набрал «Атырау».





В общей таблице чемпионата по итогам четырех туров лидирует «Алтай» - 50 очков. Далее команды расположились довольно плотной группой - на втором месте расположился «ТНК «Казхром» - 43 очка, замыкает тройку лидеров «Павлодар» - 42 очка, у «Павлодара» - 40 очков, а у «Буревестника-Алматы» - 39.



