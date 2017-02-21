Чемпион Азиады-2017 Ринат Мухин: Вера в себя помогла мне выиграть "золото"
21 февраля 2017, 10:39
В индивидуальной гонке на 15 километров наш земляк обошел японцев Наото Бабу и Акиру Лентинга.
Казахстанский лыжник Ринат Мухин завоевал первое «золото» для нашей страны на Зимней Азиаде-2017 в японском Саппоро. В индивидуальной гонке на 15 километров наш земляк обошел японцев Наото Бабу и Акиру Лентинга.
Своими впечатлениями от победы казахстанец поделился в интервью корреспонденту республиканского интернет-портала Sports.kz.
— Получилась тяжелая гонка, какой была и трасса. По гонке шли командой, сработали друг на друга. В итоге результат, как видите, налицо, — признался Ринат Мухин.
— Какие эмоции испытываете после такой победы?
— Самые положительные. Выиграть Азиатские Игры — хорошее достижение.
— Если сравнивать с Универсиадой, — на Азиаде сложнее бегать?
— Говорили, что здесь есть два-три соперника, которые на Кубках Мира в тридцатку сильнейших попадают, поэтому конкуренция тут довольно серьезная. Ну, и мы у них выиграли. Если говорить про сравнению между Универсиадой в Алматы и Азиадой в Саппоро, то у нас было лучше. Лучше принимали. Здесь, я так понял, зимние виды спорта не настолько популярны, как у нас.
— Прямо в момент начала мужской гонки в Саппоро резко испортилась погода, и начался обильный снегопад с порывистым ветром. Насколько погодные условия сказались на выступлениях сегодня?
— Лыжи, в принципе, ехали у всех одинаково. В большей степени требовалась функциональная сила.
— Что стало сегодня ключевым фактором Вашей победы?
— Вера в себя!
— Что скажете болельщикам? Вы взяли первое казахстанское «золото» на нынешней Азиаде.
— Спасибо огромное, что болели, поддерживали. Что в трудную минуту не опустили руки и верили в нас.
— На какие гонки Вы теперь делаете ставку?
— Что-то рассчитывать, предсказывать сложно, поскольку все соперники сильные. Все непредсказуемо, но будем стараться добиться хороших результатов.
Ануар Абдрахманов
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