Чемпион Азиады-2017 Ринат Мухин: Вера в себя помогла мне выиграть "золото"

В индивидуальной гонке на 15 километров наш земляк обошел японцев Наото Бабу и Акиру Лентинга.

Казахстанский лыжник Ринат Мухин завоевал первое «золото» для нашей страны на Зимней Азиаде-2017 в японском Саппоро. В индивидуальной гонке на 15 километров наш земляк обошел японцев Наото Бабу и Акиру Лентинга.

Своими впечатлениями от победы казахстанец поделился в интервью корреспонденту республиканского интернет-портала Sports.kz





— Получилась тяжелая гонка, какой была и трасса. По гонке шли командой, сработали друг на друга. В итоге результат, как видите, налицо, — признался Ринат Мухин.





— Какие эмоции испытываете после такой победы?

— Самые положительные. Выиграть Азиатские Игры — хорошее достижение.





— Если сравнивать с Универсиадой, — на Азиаде сложнее бегать?

— Говорили, что здесь есть два-три соперника, которые на Кубках Мира в тридцатку сильнейших попадают, поэтому конкуренция тут довольно серьезная. Ну, и мы у них выиграли. Если говорить про сравнению между Универсиадой в Алматы и Азиадой в Саппоро, то у нас было лучше. Лучше принимали. Здесь, я так понял, зимние виды спорта не настолько популярны, как у нас.





— Прямо в момент начала мужской гонки в Саппоро резко испортилась погода, и начался обильный снегопад с порывистым ветром. Насколько погодные условия сказались на выступлениях сегодня?

— Лыжи, в принципе, ехали у всех одинаково. В большей степени требовалась функциональная сила.





— Что стало сегодня ключевым фактором Вашей победы?

— Вера в себя!





— Что скажете болельщикам? Вы взяли первое казахстанское «золото» на нынешней Азиаде.

— Спасибо огромное, что болели, поддерживали. Что в трудную минуту не опустили руки и верили в нас.





— На какие гонки Вы теперь делаете ставку?

— Что-то рассчитывать, предсказывать сложно, поскольку все соперники сильные. Все непредсказуемо, но будем стараться добиться хороших результатов.





Ануар Абдрахманов