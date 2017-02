Анджелина Джоли накормила детей тарантулами в Камбодже

Телеканал ВВС продолжает свои эксклюзивные включения из Камбоджи, где сейчас в рамках промо-тура своего фильма "Сначала они убили моего отца: воспоминания дочери Камбоджи" (First They Killed My Father) находится голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли вместе с шестью детьми - Мэддоксом, Паксом, Захарой, Шайло, Ноксом и Вивьенн. Вслед за видео с первым комментарием Анджелины по поводу своего недавнего развода с Брэдом Питтом канал опубликовал ролик, на котором видно, как актриса пробует сама и кормит своих детей камбоджийскими деликатесами. Журналист BBC World News Ялда Хаким и ее команда запечатлели на камеру процесс приготовления жуков, сверчков, скорпионов и тарантулов и, собственно, их дегустации Анджелиной и ее детьми.





























По словам Джоли, все это великолепие она впервые попробовала еще во время своего первого визита в Камбоджу и теперь на правах бывалого гурмана может дать советы, как готовить и поглощать насекомых.

Выньте вот это, - показывает Джоли, крутя в руке членистоногое и ловко расправляясь с ним. - Знаете, я подумала о том, что во время войны люди питались жуками, чтобы выжить и не умереть с голоду...

Стоит начать со сверчков - они хороши с пивом. А уж после вы сможете перейти и к тарантулам, - с улыбкой порекомендовала новичкам в этом деле Анджелина.





















Примечательно, что когда Шайло пробовала только что пожаренного паука, заботливая мать Анджелина поинтересовалась лишь одним: "Тебе не горячо?" А Нокс отметил, что насекомые по вкусу напоминают чипсы, и все участники трапезы поспешили согласиться с его наблюдением.

















