В регионах страны продолжают спасать людей из снежных заносов

В больницы были доставлены люди, нуждающиеся в госпитализации.

На автодорогах республики продолжаются аварийно-спасательные работы, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.





Спасательные подразделения Комитета по ЧС МВД РК совместно с дорожно-эксплуатационными службами и местными исполнительными органами продолжают аварийно-спасательные работы на автодорогах республики.





За сутки 20 февраля и в ночь на 21 февраля спасатели Северо-Казахстанской области совместно с силами местных исполнительных органов проводили работы по эвакуации людей с заснеженных трасс Айыртауского, Тайыншинского, Есильского, Жамбылского районов, а также районов им. Г.Мусрепова, М.Жумабаева и Шал акына. Проведенными мероприятиями эвакуировано 76 человек, из них 6 детей, 126 единиц автотранспорта отбуксировано на очищенный участок дороги, в салонах которых находились 324 человек, в том числе 36 детей.









Спасатели Восточно-Казахстанской области из остановившихся в снежных заносах более 100 единиц техники эвакуировали в ближайшие населенные пункты 295 человек, в том числе 37 детей. Спасательные работы велись близ г.Семей, в Улановском и Тарбагатайском районах. Кроме того, из-за отсутствия дорог восточно-казахстанскими спасателями в медучреждения Бородулихинского, Глубоковского, Уланского, Шемонаихинского районов доставлены 7 человек, нуждавшихся в срочной госпитализации, в том числе 3 детей.









Силами спасателей Актюбинской области в Каргалинском, Хромтауском и Алгинском районах из остановившихся в снежных переметах автомобилей эвакуирован 41 человек, в том числе 2 детей. На автодороге «Бадамша-Актобе» на очищенный участок было отбуксировано 5 автомобилей, в салонах которых находились 13 человек, из них 3 детей. Автомашины сопровождены до п. Бадамша. Кроме того, в Хромтауском районе на 822 км автодороги «Самара-Шымкент», из попавшего в ДТП пассажирского автобуса совместно с местными исполнительными органами в г. Хромтау эвакуированы 36 пассажиров, в том числе 1 ребенок (граждане Узбекистана). Пострадавших нет.









В Акмолинской области аварийно-спасательные работы велись в Жаксынском, Бурабайском и Зерендинском районах. Из кювета отбуксированы 3 автомобиля, в салонах которых находились 10 человек. Проведена эвакуация 7 человек. В Коргалжынском районе в результате ухудшения погодных условий образовался затор из 35 автомобилей. После расчистки автодороги 31 автомобиль, в салонах которых находилось 58 человек, продолжил движение. Из неисправных 4 автомобилей эвакуировано 7 человек.









Автомобильный затор образовался и в Целиноградском районе. В районе сел Маншук, Шалкар, Сарыколь, Красноярка, Р. Кошкарбаева и Жалгыскудук скопилось 116 автомобилей, в салонах которых находилось 197 человек, из них 34 ребенка. После расчистки автодороги все автомобили продолжили движение. Пострадавших нет.





Кроме того, из отдаленных населенных пунктов доставлены в больницы Астаны и Кокшетау 5 человек, нуждавшихся в срочной медицинской помощи.





В Карагандинской области в Абайском районе из снежного заноса вызволен автомобиль скорой медицинской помощи, в салоне которой находилось 5 человек. Аварийно-спасательные работы велись в Нуринском, Актогайском, Осакаровском, Каркаралинском, Абайском и Шетском районах.





В Костанайской области на автодороге «Тарановка-Варваринка» совместными усилиями из снежного заноса на очищенный участок дороги отбуксировано 30 единиц техники (4 грузовых, 25 легковых и 1 микроавтобус), в салонах которых находились 79 человек, из них 7 детей. Пострадавших нет.





В Атырауской области спасателями из остановившегося в снежном заносе автотранспорта эвакуировано 35 человек на месторождение «Қырық мылтық». Кроме того, в больницу п. Миялы Кызылкугинского района из зимовки «Ойтан» доставлена женщина, нуждавшаяся в госпитализации.





Спасателями Жамбылской области на автодороге «Алматы-Ташкент» из снежных заносов отбуксировано на очищенный участок дороги 10 единиц автотранспорта, в которых находились 50 человек, в том числе 7 детей. Из с. Кольтоган Жуалынского района в больницу с. Б.Момышұлы доставлен мужчина, который нуждался в медицинской помощи.