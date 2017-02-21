Избегающая людей женщина с рождения пахнет рыбой из-за редкого заболевания
21 февраля 2017, 11:01
Так называемый "синдром рыбного запаха" обусловлен накоплением в организме химического соединения триметиламин, что в большинстве случаев вызвано редкой генетической мутацией пациента.
36-летняя жительница британского Олдхэма Келли Уайт страдает от редкого заболевания под названием "триметиламинурия". В результате недуга от женщины исходит едкий запах гнилой рыбы, с которым она ничего не может поделать. Уайт вынуждена работать исключительно в ночные смены, избегая людей, сообщает Daily Mail.
Так называемый "синдром рыбного запаха" обусловлен накоплением в организме химического соединения триметиламин, что в большинстве случаев вызвано редкой генетической мутацией пациента. Выделяясь с потом, мочой и выдыхаемым воздухом, это вещество источает неприятный запах.
Келли Уайт много лет работает рентгенологом, однако из-за многочисленных жалоб на ее запах, женщина была вынуждена начать выходить только в ночные смены. Британка принимает душ по четыре раза в день, а также использует одновременно несколько разных дезодорантов, однако это не сильно улучшает ситуацию.
По словам больной, от похожего заболевания страдают от 300 до 600 человек на всей планете. Как лечить "рыбный синдром" до сих пор доподлинно неизвестно. Интересно, что сама Келли исходящий от нее неприятный запах практически не ощущает.
Британка постоянно принимает лекарства и активированный уголь, которые, как говорят некоторые врачи, делают аромат тела пациентки не таким едким. К счастью, Уайт борется со своим недугом не одна – 16 лет назад она познакомилась в Интернете с молодым человеком по имени Майкл, за которого позже вышла замуж.
45-летний мужчина говорит, что запах его возлюбленной никогда не был для него особой проблемой. Он его чувствует, но никогда не жалуется.
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