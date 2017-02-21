Избегающая людей женщина с рождения пахнет рыбой из-за редкого заболевания

Так называемый "синдром рыбного запаха" обусловлен накоплением в организме химического соединения триметиламин, что в большинстве случаев вызвано редкой генетической мутацией пациента. Выделяясь с потом, мочой и выдыхаемым воздухом, это вещество источает неприятный запах.

Келли Уайт много лет работает рентгенологом, однако из-за многочисленных жалоб на ее запах, женщина была вынуждена начать выходить только в ночные смены. Британка принимает душ по четыре раза в день, а также использует одновременно несколько разных дезодорантов, однако это не сильно улучшает ситуацию.





По словам больной, от похожего заболевания страдают от 300 до 600 человек на всей планете. Как лечить "рыбный синдром" до сих пор доподлинно неизвестно. Интересно, что сама Келли исходящий от нее неприятный запах практически не ощущает.





Британка постоянно принимает лекарства и активированный уголь, которые, как говорят некоторые врачи, делают аромат тела пациентки не таким едким. К счастью, Уайт борется со своим недугом не одна – 16 лет назад она познакомилась в Интернете с молодым человеком по имени Майкл, за которого позже вышла замуж.



