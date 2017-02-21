В ВКО шахтер серьезно пострадал при обрушении куска горной массы
21 февраля 2017, 11:07
Шахтера госпитализировали.
В Риддере в результате отслоения горной массы тяжелые повреждения получил бригадир проходчиков шахты, передает корреспондент YK-news.kz со ссылкой на ВК филиал профессиональной военизированной аварийно-спасательной службы.
Кусок горной массы упал на 40-летнего бригадира проходчиков. Диспетчер рудника сообщил об инциденте в горноспасательную службу. Спасатели оказали пострадавшему первую помощь. У мужчины была сломана ключица и оторван палец на ноге. Шахтера госпитализировали.
Михаил Потапов
Фото: предоставлено пресс-службой ВК филиала РГП на ПХВ «ПВАСС»
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