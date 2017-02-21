Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В ВКО шахтер серьезно пострадал при обрушении куска горной массы

21 февраля 2017, 11:07

Шахтера госпитализировали.


В Риддере в результате отслоения горной массы тяжелые повреждения получил бригадир проходчиков шахты, передает корреспондент YK-news.kz со ссылкой на ВК филиал профессиональной военизированной аварийно-спасательной службы.

Кусок горной массы упал на 40-летнего бригадира проходчиков. Диспетчер рудника сообщил об инциденте в горноспасательную службу. Спасатели оказали пострадавшему первую помощь. У мужчины была сломана ключица и оторван палец на ноге. Шахтера госпитализировали.

Михаил Потапов
Фото: предоставлено пресс-службой ВК филиала РГП на ПХВ «ПВАСС»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...