В ВКО шахтер серьезно пострадал при обрушении куска горной массы

В Риддере в результате отслоения горной массы тяжелые повреждения получил бригадир проходчиков шахты, передает корреспондент YK-news.kz со ссылкой на ВК филиал профессиональной военизированной аварийно-спасательной службы.





Кусок горной массы упал на 40-летнего бригадира проходчиков. Диспетчер рудника сообщил об инциденте в горноспасательную службу. Спасатели оказали пострадавшему первую помощь. У мужчины была сломана ключица и оторван палец на ноге. Шахтера госпитализировали.





Михаил Потапов