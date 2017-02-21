В Шымкенте начальник почтового отделения украла у пенсионеров 9 миллионов тенге
21 февраля 2017, 11:12
Суд назначил подсудимой Б.Г. наказание в виде лишения свободы сроком 4 года с конфискацией имущества.
В Шымкенте начальник почтового отделения украла у пенсионеров 9 миллионов тенге. О приговоре похитительнице пенсий и пособий сообщили в пресс-службе Енбекшинского районного суда Шымкента, передает Otyrar.kz.
В Енбекшинском районном суде города Шымкента рассмотрено уголовное дело в отношении гражданки Б.Г. за совершение преступления, предусмотренного п.2 ч.4 ст.189 Уголовного Кодекса Республики Казахстан, а именно присвоение чужих денег.
Подсудимая Б.Г., будучи начальником почтового отделения, путем внесения в программу КИС «Colvir» ложных данных, незаконно присвоила пенсии и пособия 26-ти граждан в размере 9 306 987 тенге в период с марта по апрель 2016 года.
Суд назначил подсудимой Б.Г. наказание в виде лишения свободы сроком 4 года с конфискацией имущества и вынес решение о взыскании с нее нанесенного ущерба в пользу потерпевших.
Фото с сайта otyrar.kz
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