Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Шымкенте начальник почтового отделения украла у пенсионеров 9 миллионов тенге

21 февраля 2017, 11:12

Суд назначил подсудимой Б.Г. наказание в виде лишения свободы сроком 4 года с конфискацией имущества.


В Шымкенте начальник почтового отделения украла у пенсионеров 9 миллионов тенге. О приговоре похитительнице пенсий и пособий сообщили в пресс-службе Енбекшинского районного суда Шымкента, передает Otyrar.kz.

В Енбекшинском районном суде города Шымкента рассмотрено уголовное дело в отношении гражданки Б.Г. за совершение преступления, предусмотренного п.2 ч.4 ст.189 Уголовного Кодекса Республики Казахстан, а именно присвоение чужих денег.

Подсудимая Б.Г., будучи начальником почтового отделения, путем внесения в программу КИС «Colvir» ложных данных, незаконно присвоила пенсии и пособия 26-ти граждан в размере 9 306 987 тенге в период с марта по апрель 2016 года.

Суд назначил подсудимой Б.Г. наказание в виде лишения свободы сроком 4 года с конфискацией имущества и вынес решение о взыскании с нее нанесенного ущерба в пользу потерпевших.

Фото с сайта otyrar.kz

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...