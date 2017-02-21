Мир шокирован смертью представителя России при ООН Виталия Чуркина

С минуты молчания началось заседание Совета по опеке ООН. В секретариате организации заявили, что шокированы новостью о смерти российского дипломата. "Мы шокированы известием о кончине посла Чуркина. Он долгое время находился здесь, в ООН, и мы выражаем свои соболезнования его семье, друзьям, правительству России", – цитирует ТАСС слова заместителя официального представителя генсека ООН Фархана Хака.





Выразил свою скорбь из-за потери коллеги в социальной сети Twitter постоянный представитель Великобритании при ООН Мэттью Райкрофт. "Абсолютно опустошен новостью о смерти моего друга и коллеги Виталия Чуркина. Дипломатический гигант и замечательный человек. Покойся с миром", – написал он в своем аккаунте.