Мир шокирован смертью представителя России при ООН Виталия Чуркина
21 февраля 2017, 11:14
Шокирующая новость потрясла всех как в России, так и за рубежом.
Политики, коллеги ушедшего 20 февраля на 65-м году жизни дипломата, представителя России при ООН Виталия Чуркина скорбят о его кончине, сообщают Дни.ру.
Президент России Владимир Путин с глубоким прискорбием узнал о скоропостижной смерти дипломата. Глава государства высоко ценил профессионализм и дипломатический талант Чуркина.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ушедшего из жизни российского постпреда при ООН неординарной личностью, передает Ura.ru. "Великий дипломат. Неординарная личность. Яркий человек. Мы потеряли родного человека", – написала Захарова на своей странице в Facebook.
Прокомментировал печальное событие и первый президент СССР Михаил Горбачев. "Я знал его как довольно трезвого человека, крупного дипломата, политика и настоящего россиянина", – цитирует политика Life.ru.
С минуты молчания началось заседание Совета по опеке ООН. В секретариате организации заявили, что шокированы новостью о смерти российского дипломата. "Мы шокированы известием о кончине посла Чуркина. Он долгое время находился здесь, в ООН, и мы выражаем свои соболезнования его семье, друзьям, правительству России", – цитирует ТАСС слова заместителя официального представителя генсека ООН Фархана Хака.
Выразил свою скорбь из-за потери коллеги в социальной сети Twitter постоянный представитель Великобритании при ООН Мэттью Райкрофт. "Абсолютно опустошен новостью о смерти моего друга и коллеги Виталия Чуркина. Дипломатический гигант и замечательный человек. Покойся с миром", – написал он в своем аккаунте.
Absolutely devastated to hear that my friend & colleague Vitaly Churkin has died. A diplomatic giant & wonderful character. RIP— Matthew Rycroft (@MatthewRycroft1) 20 февраля 2017 г.
О том, что Чуркин всю жизнь посвятил защите интересов своей страны, заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Петр Ильичев. Он отметил, что потеря, которую понесла Россия, тяжела и невосполнима.Напомним, что российский дипломат ушел из жизни на рабочем посту в Нью-Йорке за день до своего 65-летия. Российский МИД выразил соболезнования родным и близким постпреда.
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Фото: Политикус
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