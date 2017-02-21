Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Мир шокирован смертью представителя России при ООН Виталия Чуркина

21 февраля 2017, 11:14

Шокирующая новость потрясла всех как в России, так и за рубежом.


Политики, коллеги ушедшего 20 февраля на 65-м году жизни дипломата, представителя России при ООН Виталия Чуркина скорбят о его кончине, сообщают Дни.ру.

Президент России Владимир Путин с глубоким прискорбием узнал о скоропостижной смерти дипломата. Глава государства высоко ценил профессионализм и дипломатический талант Чуркина.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ушедшего из жизни российского постпреда при ООН неординарной личностью, передает Ura.ru. "Великий дипломат. Неординарная личность. Яркий человек. Мы потеряли родного человека", – написала Захарова на своей странице в Facebook.


Прокомментировал печальное событие и первый президент СССР Михаил Горбачев. "Я знал его как довольно трезвого человека, крупного дипломата, политика и настоящего россиянина", – цитирует политика Life.ru.

С минуты молчания началось заседание Совета по опеке ООН. В секретариате организации заявили, что шокированы новостью о смерти российского дипломата. "Мы шокированы известием о кончине посла Чуркина. Он долгое время находился здесь, в ООН, и мы выражаем свои соболезнования его семье, друзьям, правительству России", – цитирует ТАСС слова заместителя официального представителя генсека ООН Фархана Хака.

Выразил свою скорбь из-за потери коллеги в социальной сети Twitter постоянный представитель Великобритании при ООН Мэттью Райкрофт. "Абсолютно опустошен новостью о смерти моего друга и коллеги Виталия Чуркина. Дипломатический гигант и замечательный человек. Покойся с миром", – написал он в своем аккаунте.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...