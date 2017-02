Вопросы обеспечения стабильности и ясности кодексов

Абдрахманова Сайма Жангельдиновна - ведущий научный сотрудник

отдела гражданского, гражданско-процессуального законодательства и исполнительного производства

ГУ «Институт законодательства Республики Казахстан», магистр юриспруденции

Cултанова Ляззат Ерлановна - младший научный сотрудник отдела уголовного,

уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного законодательства,

и судебной экспертизы ГУ «Институт законодательства Республики Казахстан»,

магистр юридических наук

Статья посвящена проблеме обеспечения стабильности и качества законов. Недавно вышла в свет научная статья Тлембаевой Ж.У., посвященная проблеме стабильности закона, где высказаны прогрессивные мысли по научной разработанности проблемы стабильности закона, причин и условия нестабильности закона. В настоящей статье нами раскрывается некоторые гарантии обеспечения стабильности закона при внесении изменений и дополнений в кодексы.

Действующее законодательство представлено множеством нормативных правовых актов. Акты различаются по юридической силе, органу принятия и т.д. Важное значение в системе законодательства придается кодексам. К настоящему времени в Казахстане действует 17 кодексов.

Выделение законодателем среди нормативных правовых актов кодексом вызвано обоснованными причинами. В соответствии с Законом «О правовых актах» кодекс - закон, в котором объединены и систематизированы нормы права, регулирующие однородные важнейшие общественные отношения, предусмотренные статьей 8 Закона.

В Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года указаывается «Что касается кодификации, то эту высшую форму систематизации права следует использовать взвешенно и достаточно ограниченно, и главным образом, к сложившимся отраслям права, в тех сферах однородных общественных отношений, где без кодификации невозможно добиться эффективного правового регулирования.».

Казахстанская и зарубежная доктрина приводит свои взгляды на цели и задачи кодификации.

М.Т. Баймаханов отмечает, что «в содержательном плане первостепенная роль в решении задач систематизации законодательства отводится именно кодификации...», «кодифицированные акты повышают качество право».

Как отмечает Ю.А. Тихомиров кодекс как особый вид нормативного правового акта имеет несколько признаков: кодекс способствует упорядочению и укреплению законодательства; кодекс - это закон, занимающий высокое место в иерархии актов и другие.

Кодекс должен выступать целостным и устойчивым законом, на который сориентирован весь действующий нормативно-правовой массив и ему строго соподчинен.

В целях обеспечения соответствия указанным признакам необходимы определенные гарантии обеспечения стабильности кодексов против частых изменений и дополнений. На сегодняшний день в Казахстане сложилась практика, согласно которой изменения и/или дополнения в кодексы вносятся нормативными актами, вносящие изменения и дополнения в иные нормативные правовые акты.

Изменения в действующее законодательство нужны, поскольку общественные отношения находятся в постоянном развитии и законодатель должен своевременно реагировать на вызовы времени и корректировать правовые нормы.

В правотворческой деятельности большой объем занимает модификация действующих юридических норм, а не первичное регулирование[5]. В Плане законопроектных Правительства Республики Казахстан на 2016 год предусмотрено 18 законопроектов, из которых 12 о внесении изменений и дополнений (только 3 законопроекта направлены на приведение в соответствие действующего законодательства в связи с принятием нового закона, например, Закон РК «О пробации»). В Плане законопроектных Правительства Республики Казахстан на 2017 год предусмотрено 28 законопроектов, из которых 20 о внесении изменений и дополнений (только 5 законопроекта направлены на приведение в соответствие действующего законодательства в связи с принятием нового закона, например, проект Закона РК «О кинематографии»).

К примеру, в Кодекс Республики Казахстан «Об административных правонарушениях», принятый 5 июля 2014 года, на сегодняшний день в него внесены изменения и дополнения 56 нормативными правовыми актами, в «Уголовный кодекс Республики Казахстан» от 3 июля 2014 года внесены изменения и дополнения 13 нормативными правовыми актами.

В 2015 году были подписаны 159 законов из них о ратификации 71 закон, из внесении изменений 61 закон, при этом в кодексы вносились изменения 43 законами, в 2016 году - 104 закона, из которых о ратификации 57, о внесении изменений 32, при этом в кодексы вносились изменения 24.

Необходимость внесения изменений в законодательство обуславливается объективными причинами. Тем не менее в целях исключения негативных сторон против частых изменений (нарушение стабильности правового регулирования, усложение юридической деятельности) целесообразно следовать определенным правилам данных изменений. М.А. Занина выделяет следующие требования. Любой планируемый нормативный правовой акт должен отвечать критериям качества, гарантирующим наличие у закрепленных в них правил: а) свойств нормативности и общеобязательности, полноты и конкретности; б) простоты, ясности и точности; в) определенности, последовательности и непротиворечивости. Необходимо принимать не раздельные акты о внесении изменений, а объединять все предполагаемые поправки в едином акте. Систематизация законодательных предложений позволяет разработать квалифицированный и действительно востребованный нормативный правовой акт.

Следует отметить, что возможная избираемая модель регулирования процедуры внесения изменений и дополнений в кодексы находится в прямой зависимости от текущих тенденций правотворческой деятельности. В 1990-е, 2000-е годы, когда правовые основы независимого Казахстана только устанавливались и нужно было чутко реагировать на постоянные преобразования общественых отношений, введение особого порядка внесения изменений в кодексы создало бы трудности в адекватном правовом регулировании. В Госудаpственной пpогpамме пpавовой pефоpмы в Республике Казахстан на 1994 годы указывалось «Утверждение новых общественных отношений должно сопровождаться своевременной коррекцией их правового обеспечения, принятием качественного законодательства, высокопрофессиональным правоприменением, безотказной и слаженной работой правоохранительных органов, признанием непререкаемости авторитета суда.».

В сегодняшних же условиях, когда существует определенная стабильность регулируемых общественных отношений, сформирована основная правовая база, необходим особый подход к законопроектной деятельности в отношении процедуры внесения изменений и дополнений в кодексы.

Анализ зарубежной практики показал, что внесение изменений и дополнений в кодексы и другие законодательные акты осуществляется следующим актами: 1) в кодексы - законами; 2) в другие НПА - актами того же уровня. Акты по внесению изменений и дополнений называются по-разному, например, act, поправка, закон.

Во Франции формально происходит терминологическое разделение проектов законов. Правительство Франции имеет право вносить в Парламент законодательные инициативы в форме законопроектов в отличие от депутатов, которые вносят их в форме законодательных предложений, и которые ограничены двумя условиями: во-первых, данное предложение должно отвечать определенным вопросам, строго отнесенных к компетенции Парламента Франции; во-вторых, оно не должно затрагивать изменение в большую или в меньшую сторону государственных ресурсов. Опыт Франции указывает на возможность разделения в наименовании законопроектов, исходящих от Правительства (законопроект) и Парламента (законодательное предложение).

В Великобритании разработано Руководство по прохождению законопроектов (Guide to the passage of a Bill). Это руководство отражает процедуру прохождения законопроекта через парламент и предоставляет дополнительную информацию о каждом этапе процесса. В Руководстве отмечено, что в форме законопроектов (Bill) вносятся изменения в действующее законодательство. Законопроектом называется, как предложение о создании нового закона, так и изменения в действующее законодательство. Законопроект может начаться в палате общин или лордов и должен быть утвержден в той же форме обеими палатами, получить королевскую санкцию (Royal Assent), прежде чем стать Законом (Act).

В Австралии действующий Закон изменяется с целью решения конкретной ситуации или касательно бездействия государственных органов или в целях обновления законодательных норм. Само предложение о принятии нового закона или внесение изменения в существующий называется законопроектом (bill).

Участие генерал-губернатора в законодательном процессе заключается в следующем: после прохождения через обе палаты парламента законопроект представляется генерал-губернатору на королевское одобрение(Royal Assent by the Governor-General.). Он объявляет о своем одобрении или неодобрении законопроекта от имени королевы либо может отложить принятие законопроекта до ее одобрения. Генерал-губернатор также вправе возвратить предложенный законопроект в соответствующую палату и предложить любые поправки После данных процедур, законопроект становится актом парламента . Необходимо отметить, что в Австралии имеются ограничения по внесению изменений в действующее законодательство. Так, согласно Конституции Австралии, Сенат не может изменить законы финансового характера или налогообложения. Внесение поправок по данным вопросам потребует законодательной инициативы со стороны Палаты представителей.

В России разработаны «Методические рекомендации по юридико-техническому оформлению законопроектов», которые направлены на практическое применение субъектами права законодательной инициативы, а также работы по внесению изменений в законодательные акты и т.д. Главной целью Методических рекомендаций (далее - рекомендации) является обеспечение высокого качества законодательных актов путем соблюдения единообразия в оформлении законопроектов и использовании совокупности средств, правил и приемов законодательной и юридической техники. Согласно статье 48 рекомендаций «для приведения законодательных актов в соответствие с вновь принятым федеральным конституционным законом или федеральным законом, устранения множественности правовых норм по одним и тем же вопросам готовятся предложения о приведении законодательства в соответствие с вновь принимаемым законодательным актом путем внесения изменений в законодательные акты». Вместе с законопроектами, устанавливающими новое правовое регулирование, на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации следует вносить самостоятельные законопроекты о законодательных актах или их структурных единицах, подлежащих изменению. Наличие в законопроектах, устанавливающих новое правовое регулирование, статей, содержащих внесение изменений в законодательные акты или их структурные единицы, не допускается. Исключение составляют законопроекты о федеральном бюджете на соответствующий год и законопроекты о средствах государственных внебюджетных фондов, в которых допускается наличие статей о приостановлении действия или о продлении действия законодательных актов или их структурных единиц. Внесение изменений в законодательные акты оформляется самостоятельным законодательным актом, в котором, в свою очередь, изменения, вносимые в каждый законодательный акт, оформляются самостоятельными статьями.

Включение новых норм в Гражданский кодекс РФ чаще всего происходит путем внесения изменений в Кодекс самостоятельными проектами федеральных законов на этапе их подготовки к рассмотрению Государственной Думой во втором чтении посредством внесения поправок, которыми изначально (на этапе их разработки и (или) при рассмотрении Государственной Думой в первом чтении) не предполагалось внесение изменений в Гражданский кодекс РФ. В этой связи законопроекты, не получая должной, объективной правовой оценки, могут создать угрозу ущемления прав, свобод и законных интересов граждан и организаций.

В целях разрешения данной проблемы в статью 3 ГК РФ внесено следующее положение:

«2.1. Внесение изменений в настоящий Кодекс, а также приостановление действия или признание утратившими силу положений настоящего Кодекса осуществляется отдельными законами. Положения, предусматривающие внесение изменений в настоящий Кодекс, приостановление действия или признание утратившими силу положений настоящего Кодекса, не могут быть включены в тексты законов, изменяющих (приостанавливающих действие или признающих утратившими силу) другие законодательные акты Российской Федерации или содержащих самостоятельный предмет правового регулирования.».

В Республике Казахстан законодательно закреплена строго установленная процедурная часть внесения изменений и дополнений в нормативные правовые акты.

Существуют два обязательных процедурных требования, которые должны соблюдаться при принятии законодательного акта о внесении изменений и дополнений в кодексы.

Во-первых, в Мажилисе для принятия на пленарном заседании решения об одобрении и передаче законопроекта на рассмотрение Сената, в соответствии с пунктом 41 Регламента на голосование ставится отдельно каждая статья либо глава, или раздел проекта закона с внесенными поправками, а затем весь проект в целом. Палата может принять решение о голосовании сразу по законопроекту в целом, если ни один из депутатов не возражает против такого порядка. В Сенате перед направлением закона на подпись Президенту, согласно пунктам 42 и 44 Регламента, по итогам обсуждения на пленарном заседании Сенат также должен проголосовать за решение принять одобренный Мажилисом законопроект.

Во-вторых, согласно подпункту 1) пункта 2 статьи 34 Закона «О правовых актах», пункту 34 Регламента Мажилиса и пункту 58 Регламента Сената, изменения и дополнения в кодексы принимаются не менее чем в двух чтениях путем последовательного рассмотрения на раздельных заседаниях Палат Парламента.

Указанные два требования обязательны к исполнению, поскольку согласно пункту 3 статьи 14 Конституционного закона «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» всякое заседание депутатов Парламента, которое, имея целью осуществление его конституционных полномочий, проводится без соблюдения установленных регламентами условий и процедур, является незаконным. Акты, принятые таким собранием, недействительны. Следовательно, чтобы законодательный акт о внесении изменений и дополнений в кодекс был действительным, он должен быть проголосован каждой Палатой Парламента в целом после второго чтения. Более того, данное требование является обязательным также для проекта законодательного акта, предусматривающего внесение изменений и/или дополнений одновременно в кодекс (кодексы) и в обычный закон (законы).

При голосовании в целом по законопроекту на пленарном заседании Палаты депутаты Парламента не разделяют поставленные на голосование нормы законопроекта на поправки в кодексы и на поправки в обычные законы, а принимают любой законопроект или закон как единый документ, правовые нормы которого имеют равную (одинаковую) юридическую силу.

Поэтому можно утверждать, что проект законодательного акта, предусматривающего внесение изменений и/или дополнений одновременно в кодекс (кодексы) и в обычный закон (законы), в каждой из Палат Парламент должен быть проголосован в целом после двух чтений.

Принимая во внимание зарубежный опыт, полагаем, что действующая система внесений изменений и дополнений в законодательство Казахстана урегулирована Законом «О правовых актах» от 6 апреля 2016 года. Более того законодательством Республики Казахстан не предусмотрено разграничение кодексов по значимости либо важности регулируемых общественных отношений, в этой связи отсутствует необходимость внесения изменений и дополнений в «кодексы-кодексами» в «законы-законами», так как каждый из действующих кодексов имеет равную юридическую силу.

Тем не менее законодатель, выделяя в качестве разновидности закона кодекс, намеревается указать на наличие особенных признаков данного нормативного правового акта, его важности в обеспечении стабильности правового регулирования однородных общественных отношений.

При этом действующее законодательство не предусматривает определенные гарантии обеспечения стабильности кодексов, что снижает их кодификационное значение и уравнивает с законами.

Только в части 2 статьи 3 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) содержатся процедурное положение внесения изменения. В связи с чем полагаем возможным предусмотреть аналогичную норму в иных кодексах, учитывая особенности регулируемых правоотношений.

В этой связи в целях обеспечения стабильности кодексов предлагаем предусмотреть в Законе «О правовых актов» общую норму, которая предусматривает порядок внесения изменений в кодексы либо, не включая данную норму в Закон «О правовых актах», закрепить соответствующее положение в определенных кодексах. К примеру, предлагаем предусмотреть в Гражданском кодексе Республики Казахстан, Кодексе Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» норму о том, что внесение изменений и дополнений в Кодекс, а также приостановление и признание утратившими силу его положений на основании Закона не могут быть включены в тексты законов, изменяющих, признающих утратившими силу другие законодательные акты Республики Казахстан или содержащих самостоятельный предмет правового регулирования. Кроме того, необходимо дополнить подпункт 1) пункта 2 статьи 34 Закона «О правовых актах», изложив его в следующей редакции:

«2. Особенности порядка принятия различных видов нормативных правовых актов определяются также:

1) для кодексов - настоящим Законом.

Кодексы, изменения и дополнения в них принимаются не менее чем в двух чтениях путем последовательного рассмотрения на раздельных заседаниях Палат Парламента Республики Казахстан.

Положения, предусматривающие внесение изменений и дополнений в Гражданский кодекс Республики Казахстан, Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях, о приостановлении или признании утратившими силу его положений регламентированы кодексом;».

Также для обеспечения ясности закона и эффективности правоприменительной практики предлагаем урегулировать порядок введения в действие закона применительно к нормам кодекса, устанавливающим или усиливающим административную, уголовную ответственность (КоАП РК, УК РК). Как выше отмечено, с даты вступления в силу КоАП РК, УК РК, в них внесены множество изменений и дополнений, в которых сложно отслеживать дату вступления в силу новых положений.

В этой связи эффективной мерой для обеспечения ясности закона и надлежащего правоприменения является установление конкретной даты вступления в силу норм КоАП РКи УК РК. Нами предлагается предусмотреть вступление в силу положений названных кодексов по установлению, изменению (усилению) ответственности с 1 января следующего года.

В современное время правовые основы в целом сформировались и для претворения в жизнь потенциала законодательства необходимо достижение определенной стабильности и ясности Закона. Тем не менее законодательство всегда нуждается в корректировках и невозможно, и нецелесообразно установление моратория на его изменения.

В то же время следует стремиться достичь стабильности и ясности законодательства. На данный момент достижение данной цели возможно за счет закрепления специального порядка внесения изменений и дополнений в кодексы.

Список использованной литературы