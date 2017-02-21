Аскар Достияров возглавил АО «Казына Капитал Менеджмент»

АО «Казына Капитал Менеджмент», дочерняя организация Холдинга «Байтерек» - Фонд фондов прямых инвестиций. Создан с целью развития эффективного рынка private equity в Казахстане и внедрения лучшей мировой практики управления активами.

В группе компаний АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» Аскар Достияров с 2013 года. Работал и.о. Председателя, первым Заместителем Председателя Правления АО «Банк развития Казахстана», Управляющим директором-членом Правления Холдинга «Байтерек».

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