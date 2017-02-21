Аскар Достияров возглавил АО «Казына Капитал Менеджмент»
АО «НУХ «Байтерек», Астана, 20 февраля. Решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» Аскар Достияров назначен Председателем Правления АО «Казына Капитал Менеджмент».
Аскар Достияров имеет 16-летний опыт работы в финансовой сфере, включая привлечение иностранных инвестиций.
В группе компаний АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» Аскар Достияров с 2013 года. Работал и.о. Председателя, первым Заместителем Председателя Правления АО «Банк развития Казахстана», Управляющим директором-членом Правления Холдинга «Байтерек».
Аскар Достияров окончил Казахский Государственный Национальный Университет имени Аль-Фараби, Бизнес-школу университета им. Джорджа Вашингтона (MBA), кандидат экономических наук.
АО «Казына Капитал Менеджмент», дочерняя организация Холдинга «Байтерек» - Фонд фондов прямых инвестиций. Создан с целью развития эффективного рынка private equity в Казахстане и внедрения лучшей мировой практики управления активами.
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