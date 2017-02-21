Минздрав Танзании грозится опубликовать "списки геев"
21 февраля 2017, 11:25
Секс между двумя мужчинами в Танзании является уголовным преступлением и наказывается тюремным заключением сроком до 30 лет.
Заместитель министра здравоохранения Танзании Хамиси Кигвангалла в ходе спора о природе гомосексуальности в "Твиттере" пригрозил опубликовать списки имен "предполагаемых гомосексуалистов". Секс между двумя мужчинами в Танзании является уголовным преступлением и наказывается тюремным заключением сроком до 30 лет, сообщает Русская служба BBC.
Два дня назад доктор Кигвангалла объявил кампанию по "разоблачению" геев и лесбиянок, которые, как он заявляет, "торгуют своими телами через интернет".
"Те, кто думает, что моя кампания - шутка, ошибаются. У правительства длинные руки, и оно тихо арестует всех, кто к этому причастен. А они помогут нам найти остальных", - написал Кигвангалла 18 февраля.
В понедельник он вновь вернулся к теме и вступил в спор с одним из своих подписчиков.
"Задумайтесь о том, что такой шаг только разожжет ненависть - это грозит новым всплеском насилием и линчеванием", - писал заместителю министра неизвестный читатель, аргументируя, что право на частную жизнь закреплено в конституции страны.
"В Танзании в области сексуальности есть законодательные рамки", - ответил чиновник.
В ответ на аргумент, что гомосексуализм это естественное биогенетическое явление, министр возразил - "Никакой литературой это не подтверждается. У гомосексуализма нет научного оправдания! Я ученый, и я читаю намного [больше] чем вы думаете".
Риторика Кигвангаллы может означать, что власти страны планирует волну репрессий против ЛГБТ-сообщества, которое в Танзании и без того изолировано.
На прошлой неделе танзанийский минздрав распорядился заморозить работу 40 клиник, где лечили ВИЧ и СПИД. В клиниках, открытых зарубежными НКО, по заявлению министра здравоохранения, "пропагандировали гомосексуализм".
В начале февраля в ходе парламентских дебатов о СПИДе в Танзании, депутат Хуссейн Баше назвал гомосексуализм одним из основных факторов высокой заболеваемости ВИЧ в стране.
Два других фактора, по мнению парламентария, - это употребление наркотиков и кризис образования.
Фото: GETTY IMAGES
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