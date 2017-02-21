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Минздрав Танзании грозится опубликовать "списки геев"

21 февраля 2017, 11:25

Секс между двумя мужчинами в Танзании является уголовным преступлением и наказывается тюремным заключением сроком до 30 лет.


Заместитель министра здравоохранения Танзании Хамиси Кигвангалла в ходе спора о природе гомосексуальности в "Твиттере" пригрозил опубликовать списки имен "предполагаемых гомосексуалистов". Секс между двумя мужчинами в Танзании является уголовным преступлением и наказывается тюремным заключением сроком до 30 лет, сообщает Русская служба BBC.

Два дня назад доктор Кигвангалла объявил кампанию по "разоблачению" геев и лесбиянок, которые, как он заявляет, "торгуют своими телами через интернет".

"Те, кто думает, что моя кампания - шутка, ошибаются. У правительства длинные руки, и оно тихо арестует всех, кто к этому причастен. А они помогут нам найти остальных", - написал Кигвангалла 18 февраля.

В понедельник он вновь вернулся к теме и вступил в спор с одним из своих подписчиков.

"Задумайтесь о том, что такой шаг только разожжет ненависть - это грозит новым всплеском насилием и линчеванием", - писал заместителю министра неизвестный читатель, аргументируя, что право на частную жизнь закреплено в конституции страны.

"В Танзании в области сексуальности есть законодательные рамки", - ответил чиновник.

В ответ на аргумент, что гомосексуализм это естественное биогенетическое явление, министр возразил - "Никакой литературой это не подтверждается. У гомосексуализма нет научного оправдания! Я ученый, и я читаю намного [больше] чем вы думаете".

Риторика Кигвангаллы может означать, что власти страны планирует волну репрессий против ЛГБТ-сообщества, которое в Танзании и без того изолировано.

На прошлой неделе танзанийский минздрав распорядился заморозить работу 40 клиник, где лечили ВИЧ и СПИД. В клиниках, открытых зарубежными НКО, по заявлению министра здравоохранения, "пропагандировали гомосексуализм".

В начале февраля в ходе парламентских дебатов о СПИДе в Танзании, депутат Хуссейн Баше назвал гомосексуализм одним из основных факторов высокой заболеваемости ВИЧ в стране.

Два других фактора, по мнению парламентария, - это употребление наркотиков и кризис образования.

Фото: GETTY IMAGES

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