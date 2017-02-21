"Ловушка" на дороге в Алматы продолжает вредить автолюбителям

Водители Алматы вновь вынуждены обратиться к СМИ, чтобы привлечь внимание к участку дороги на пр.Суюнбая, который еще с прошлого года "угрожает" водителям разбитыми и поврежденными авто , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





Речь идет о яме, которая образовалась в прошлом году по пр.Суюнбая, ниже ул.Бекмаханова, напротив АЗС. Как рассказали водители, на этом участке в прошлом году меняли трубы. И через какое-то время "раскопка" дала осадку, образовалась яма, которую трудно увидеть издалека. В итоге машины в нее залетают, и, часто, получают повреждения.





Так произошло и сегодня, 21 февраля утром. В яму заехал Nissan и получил серьезные повреждения, оставшись без колеса. Здесь стоит отметить, что водитель - инвалид по слуху, и для него разбираться с этой проблемой оказалось весьма проблематичным. На помощь мужчине пришла проезжавшая мимо женщина. Она взялась звонить в страховую компанию, и искать виновников, которые должны ответить за свое бездействие, приведшее к таким последствиям. К слову, в страховой компании сказали, что это не их случай.





Мы уже писали об этой проблеме в начале 2017 года. И после выхода публикации дорожные службы буквально в этот же день залатали яму, однако работы хватило ненадолго, полотно снова провалилось.





Автолюбители жалуются на бездействие дорожных служб, и сами выставляют предупреждающие знаки, которые не дают никакой защиты, так как ночью их могут попросту не заметить.





Между тем, владелец Nissan и его помощница намерены подавать в суд на коммунальные службы Турксибского района.











