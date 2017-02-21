Команда аэропорта Алматы стала победителем международного турнира по мини-футболу

21 февраля 2017, 11:30

Казахстанская команда вот уже второй год подряд становится победителем международного турнира.


Команда международного аэропорта Алматы одержала победу в XII международном турнире по мини-футболу «День гражданской авиации». Двухдневный турнир прошел в столице России - Москве и собрал 12 дружин, сообщает Zakon.kz.

Казахстанская команда вот уже второй год подряд становится победителем международного турнира. На этот раз, победа в «золотой серии» турнира алматинцам далась нелегко.


Сначала в своем квартете с минимальным счетом обыграли «S7 Airlines», затеем одержали разгромную победу со счетом 16:0 над «Минтрансом», и «Минским заводом ГА № 407» - 3:0. В раунде плей-офф взял верх над «Аэрофлотом» - 2:0.

В финальном поединке алматинцы переиграли команду «Уральских авиалиний». Основное время завершилось вничью 1:1, победитель был определен в серии послематчевых пенальти, где более удачливыми оказались казахстанские игроки.

Бронзовые награды в «золотой серии» достались спортсменам из столицы Беларуси – команде Минского завода ГА №407.



В торжественной церемонии награждения победителей турнира приняли участие заместитель Министра транспорта России Валерий Окулов и руководитель Росавиации Александр Нерадько.


Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код