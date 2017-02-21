Команда аэропорта Алматы стала победителем международного турнира по мини-футболу
21 февраля 2017, 11:30
Казахстанская команда вот уже второй год подряд становится победителем международного турнира.
Команда международного аэропорта Алматы одержала победу в XII международном турнире по мини-футболу «День гражданской авиации». Двухдневный турнир прошел в столице России - Москве и собрал 12 дружин, сообщает Zakon.kz.
Казахстанская команда вот уже второй год подряд становится победителем международного турнира. На этот раз, победа в «золотой серии» турнира алматинцам далась нелегко.
Сначала в своем квартете с минимальным счетом обыграли «S7 Airlines», затеем одержали разгромную победу со счетом 16:0 над «Минтрансом», и «Минским заводом ГА № 407» - 3:0. В раунде плей-офф взял верх над «Аэрофлотом» - 2:0.
В финальном поединке алматинцы переиграли команду «Уральских авиалиний». Основное время завершилось вничью 1:1, победитель был определен в серии послематчевых пенальти, где более удачливыми оказались казахстанские игроки.
Бронзовые награды в «золотой серии» достались спортсменам из столицы Беларуси – команде Минского завода ГА №407.
В торжественной церемонии награждения победителей турнира приняли участие заместитель Министра транспорта России Валерий Окулов и руководитель Росавиации Александр Нерадько.
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