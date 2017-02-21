Чемпион мира по мотокроссу Виктор Арбеков покончил с собой в Москве

Легендарный мотогонщик Виктор Арбеков выпрыгнул из окна своего дома на 8 этаже. 74-летний многократный чемпион СССР и мира по мотокроссу скончался на месте от полученных травм. Его тело было найдено у дома по улице Таллинская, сообщает Его тело было найдено у дома по улице Таллинская, сообщает Лайф





В момент суицида в квартире находилась его жена. Светлана Арбекова сообщила правоохранителям, что её муж страдал онкологическим заболеванием.





Виктор Арбеков — советский спортсмен-мотогонщик, чемпион мира по мотокроссу, бронзовый призёр чемпионата мира, многократный чемпион СССР, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер РСФСР.