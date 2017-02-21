Чемпион мира по мотокроссу Виктор Арбеков покончил с собой в Москве
21 февраля 2017, 11:35
Арбеков страдал онкологическим заболеванием.
Легендарный мотогонщик Виктор Арбеков выпрыгнул из окна своего дома на 8 этаже. 74-летний многократный чемпион СССР и мира по мотокроссу скончался на месте от полученных травм. Его тело было найдено у дома по улице Таллинская, сообщает Лайф.
В момент суицида в квартире находилась его жена. Светлана Арбекова сообщила правоохранителям, что её муж страдал онкологическим заболеванием.
Виктор Арбеков — советский спортсмен-мотогонщик, чемпион мира по мотокроссу, бронзовый призёр чемпионата мира, многократный чемпион СССР, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер РСФСР.
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