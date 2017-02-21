За 3 дня в Алматы поймали 65 пьяных водителей
21 февраля 2017, 11:36
Полиция Алматы призывает водительский состав города, а также пешеходов проявлять непримиримость к малейшим правонарушениям на дорогах и самим не допускать их.
65 пьяных водителей задержали в Алматы во время отработки "Безопасная дорога", передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.
В рамках оперативно-профилактического мероприятия "Безопасная дорога" наряды дорожно-патрульной полиции выявляют и пресекают факты выезда на полосу встречного движения, создания аварийной ситуации, управления автомобилем без водительского удостоверения и другие нарушения правил дорожного движения.
"Кроме того, личный состав строевых подразделений пресекает факты управления транспортными средствами в состоянии опьянения, выявляет сотни водителей, пользующихся во время управления телефоном либо радиостанцией, факты нарушений правил эксплуатации автотранспорта, способствующих совершению ДТП и созданию аварийных ситуаций на дорогах. Только за три дня на дорогах мегаполиса задержаны 65 водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Садясь за руль в нетрезвом виде, они создавали потенциальную угрозу не только самому себе, но обществу в целом. Стоит отметить, что не остаются без внимания и увеселительные заведения, посетители которых после употребления спиртных напитков садятся за руль и нередко становятся виновниками дорожно-транспортных происшествий", - проинформировал заместитель начальника Местной полицейской службы ДВД города Алматы полковник полиции Жолдасбек Алмашов.
Полиция Алматы призывает водительский состав города, а также пешеходов проявлять непримиримость к малейшим правонарушениям на дорогах и самим не допускать их.
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