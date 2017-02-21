Отказавшаяся от хиджаба чемпионка мира по шахматам исключена из сборной Ирана

21 февраля 2017, 11:38

В Иране женщины обязаны придерживаться определенного религиозного дресс-кода, должны носить хиджаб.


Иранскую шахматистку Дорсу Дерахшани, не надевшую хиджаб на один из матчей турнира в Гибралтаре, исключили из национальной сборной. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на NRCI.

18-летняя спортсменка учится в Испании и зарегистрировалась на турнир самостоятельно. Ее младшему брату Борне Дерахшани также грозит отчисление из национальной команды за то, что он согласился сыграть против соперника из Израиля. С ним 15-летнего шахматиста свел жребий.

«Первый шаг в борьбе с такими людьми — отстранить их от того, во что они играют в Иране и во имя Ирана. Они не получат шанс быть в сборной», — заявил президент Федерации шахмат Ирана Мердад Пахлеванзаде.

Дорса Дерахшани — шестикратная чемпионка мира среди юниоров.

В мае 2016 года иранский комитет по урегулированию споров запретил одной из женщин, победивших на выборах в парламент, занимать депутатское кресло. Причиной послужили несколько попавших в сеть фотографий, на которых она запечатлена без хиджаба.

В Иране женщины обязаны придерживаться определенного религиозного дресс-кода. В частности, они должны носить хиджаб.

Фото: Ebrahim Noroozi / AP

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