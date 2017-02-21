Казахстан и Монголия намерены развивать сотрудничество в атомной отрасли
21 февраля 2017, 11:39
Стороны выразили заинтересованность в развитии партнерских отношений и реализации совместных проектов в атомной отрасли.
Глава национальной атомной компании Республики Казахстан совершил рабочую поездку в Монголию.
В ходе визита председатель правления АО «НАК «Казатомпром» Аскар Жумагалиев встретился с Председателем Великого Государственного Хурала (Парламент) Монголии М.Энхболдом, министром горнодобывающей промышленности Монголии Т.Дашдорджем, Генеральным секретарем Комиссии по атомной энергии Монголии Г. Манлайджав, исполнительным директором государственной компании «МОН-АТОМ» Д.Далаиджаргал.
Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества атомных отраслей двух стран.
«В настоящее время Казахстан занимает 2 место в мире по запасам урана. Компания «Казатомпром» имеет 21 процент от общемирового объема добычи и является ведущим поставщиком природного урана на мировой рынок, покрывая около 20 процентов всех потребностей в природном уране. Также, мы планируем диверсифицировать наш бизнес во все стадии дореакторного ЯТЦ», – отметил Аскар Жумагалиев.
В ходе встречи стороны озвучили ряд направлений сотрудничества в атомной промышленности, представляющие взаимный интерес, такие как геологоразведка, добыча и переработка урана и др.
Стороны выразили заинтересованность в развитии партнерских отношений и реализации совместных проектов в атомной отрасли.
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