Казахстан и Монголия намерены развивать сотрудничество в атомной отрасли

Стороны выразили заинтересованность в развитии партнерских отношений и реализации совместных проектов в атомной отрасли.

Глава национальной атомной компании Республики Казахстан совершил рабочую поездку в Монголию.





В ходе визита председатель правления АО «НАК «Казатомпром» Аскар Жумагалиев встретился с Председателем Великого Государственного Хурала (Парламент) Монголии М.Энхболдом, министром горнодобывающей промышленности Монголии Т.Дашдорджем, Генеральным секретарем Комиссии по атомной энергии Монголии Г. Манлайджав, исполнительным директором государственной компании «МОН-АТОМ» Д.Далаиджаргал.

Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества атомных отраслей двух стран.





«В настоящее время Казахстан занимает 2 место в мире по запасам урана. Компания «Казатомпром» имеет 21 процент от общемирового объема добычи и является ведущим поставщиком природного урана на мировой рынок, покрывая около 20 процентов всех потребностей в природном уране. Также, мы планируем диверсифицировать наш бизнес во все стадии дореакторного ЯТЦ», – отметил Аскар Жумагалиев.





В ходе встречи стороны озвучили ряд направлений сотрудничества в атомной промышленности, представляющие взаимный интерес, такие как геологоразведка, добыча и переработка урана и др.





Стороны выразили заинтересованность в развитии партнерских отношений и реализации совместных проектов в атомной отрасли.



