40 зарубежных топ-менеджеров приступят к управлению казахстанскими вузами в этом году

На эту программу в общей сложности из республиканского бюджета выделено более 2 млрд тенге.

Министерство образования и науки РК в 2017 году привлечет 40 зарубежных топ-менеджеров для управления вузами, сообщает Zakon.kz со ссылкой на kaztrk.kz.





На эту программу в общей сложности из республиканского бюджета выделено более 2 млрд тенге. Иностранных специалистов будут привлекать в рамках государственной программы развития образовании и науки, которая рассчитана на 2016-2018 гг.





Так, в прошлом году уже были приглашены 22 иностранца, которым предоставили работу в 11 вузах страны. На их оплату выделено 115,5 млн тг. В 2017 году в казахстанские вузы будут приглашены еще 40 топ-менеджеров. Правительство готово заплатить им 981,5 млн тг.





На 2018 год заложена аналогичная сумма – 981,5 млн тг. Итого для привлечения зарубежных специалистов министерство потратит 2 млрд 78 млн 200 тыс. тенге.





Как отметил представитель профильного министерства, зарубежные специалисты способствуют развитию менеджмента и управления вузами.





Однако по мнению депутата Мажилиса Парламента РК Джамили Нурманбетовой, проработавшей свыше десяти лет проректором в ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, вместо иностранных топ-менеджеров лучше использовать потенциал выпускников международной программы Болашак (более 11 тыс. обладателей стипендии Болашак), среди которых есть немало специалистов по менеджменту в сфере образования.





Она также посоветовала министерству проанализировать программу по привлечению иностранцев на эффективность и перенаправить средства на другие более важные проблемы сферы образования, например, на материально-техническое обеспечение вузов или же на среднее образования. К слову, в послании-2017 и на последнем расширенном заседании правительства глава государства поручил перепроверить эффективность использования бюджетных средств МОН РК.



