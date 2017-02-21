В Уральске пенсионерку, копившую 20 лет мусор в квартире, отправили в центр адаптации

Сейчас 85-летнюю хозяйку свалки Анну Хвостикову доставили в центр адаптации для лиц без определенного места жительства,

Позаботиться о пенсионерке решила соседка. Позже уборку в квартире начали волонтеры. Как отмечают соседи, хлам старушка приносила с мусорки. В жилье из коммунальных благ только отопление. Воды, канализации, света и газа здесь нет.





- Живу я здесь недавно. Узнав об ужасной антисанитарии, позвонила в акимат, управление труда и соцзащиты, отдел занятости и социальных программ. Сейчас волонтеры убирают квартиру этой женщины, - говорит жительница дома Елена Кулик.





Соседи заявили, что Анна Хвостикова - инвалид с детства. Ее родители умерли, а сама она никогда не была замужем и детей нет. Уже 20 лет она попрошайничает.

ТОО «Жайык Таза Кала» выделило грузовую машину для вывоза мусора. Волонтеры работают в специальных костюмах. В квартире очень трудно дышать, а по стенам бегают тараканы. Среди бытовых отходов в квартире лежат даже трупы кошек.



