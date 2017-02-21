Б.Сапарбаев: Актюбинская область выполнит все поручения Президента

Аким области Бердыбек Сапарбаев провел совещание, посвященное целям и задачам, поставленным Главой государства Нурсултаном Назарбаевым в ходе недавнего личного приема в Астане. Открывая совещание, аким области отметил, что Президент поставил ряд конкретных задач, решение которых являются приоритетными для руководства местных исполнительных органов. Самой важной задачей является улучшение социально-экономического развития региона, передает пресс-служба акима области.

- Для выполнения поручений Главы государства у нашей области имеются потенциал и резервы. Нам необходимо максимально использовать все возможности и государственные программы. Президент и Правительство одобрили наш пилотный проект по программе «Нурлы жер». Самое главное - своевременно подготовить документацию и в ускоренном порядке начать работу, - отметил Бердыбек Сапарбаев.

Отдельно был рассмотрен вопрос повышения уровня вклада экономического вклада области в ВВП страны, доли обрабатывающей промышленности в структуре валового регионального продукта области.

Аким области подчеркнул, что рост по итогам 2016 г. на уровне 102% является хорошей базой для дальнейшего развития экономики в текущем году. В этой связи должен быть использован весь экономический резерв региона - развитие геологоразведки, модернизация действующих, открытие новых предприятий, реанимация простаивающих, недопущения сокращения объемов производимой продукции и др.

Перед заместителями акима области была поставлена задача по пересмотру плановых социально-экономических показателей на 2017 год в сторону их увеличения путем определения дополнительных источников.

Другим приоритетным направлением деятельности акимата, в соответствии с поручением Президента и Стратегией «Казахстан - 2050», определено повышение доли малого и среднего бизнеса в экономике региона до 50%. На сегодня данный вклад в экономику региона составляет 22%, однако по итогам 2017 года поставлена задача по достижению 25% уровня.

Также был обсужден вопрос повышения экспорта сельскохозяйственной продукции и увеличения орошаемых земель. Отмечено о необходимости ускорения работы с международными финансовыми институтами - ЕБРР и ИБР - по восстановлению 19,5 тыс.га орошаемых земель.

Глава региона отдельно остановился на вопросе повышения качества автодорог. В текущем году по области будет отремонтировано около 300 км автодорог, что больше уровня прошлого года в 2,7 раза. При этом, при уточнении бюджета, будет рассмотрен вопрос о выделении дополнительных средств для реконструкции автодорог. Более того, было поручено обеспечить жесткий контроль над качеством ремонтируемых дорог, использовать местные инертные материалы и новые технологии при ее реконструкции - методом «холодной регенерации» («ресайклинга»). Отраслевым органам был дан двухнедельный срок для завершения всех организационных работ.

Кроме того был обсужден вопрос повышения охвата детей от 3 до 6 лет дошкольным образованием, который на сегодня составляет 92,9%. По итогам текущего года планируется ввести в эксплуатацию 65 детских дошкольных учреждений, из них 54 за счет внебюджетных инвестиций, что позволит повысить охват до 95%. В текущем году перед акимами районов поставлена задача по достижению 100% уровня охвата детей дошкольными учреждениями.

Вместе с тем, в 2017 году планируется решить вопрос наличия аварийных школ, а к 2019 году - с трехсменным обучением. В рамках данной работы только в 2017 году предусмотрено строительство 23-х школ, что больше чем за последние 3 года (2014-2016 гг. - построено 18).

По итогам совещания был утвержден детальный План мероприятий по исполнению поручений, данных Президентом. При этом, глава региона отметил о необходимости обеспечения ежемесячного контроля его исполнения, с регулярным заслушиванием на совещаниях.