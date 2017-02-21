Серийных домушников поймали в Алматы

В Ауэзовском районе Алматы поймали серийных домушников, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.





Полицейские задержали двух жителей Жамбылской области. Мужчины орудовали в спальных районах города в разное время суток.





«Они спокойно заходили в подъезды, не боясь камер видеонаблюдения, проникали в квартиры, когда владельцы отсутствовали. Злоумышленники ориентировались на ценные вещи: брали в основном украшения, деньги, оргтехнику: ноутбуки, планшеты и другие гаджеты. Как правило, похищенное фигуранты сбывали, закладывали в ломбард. На данный момент задержанные свою вину полностью признали и дают показания по 5 преступным эпизодам. Их действия квалифицируются ст.188 ч.2 УК РК - кража чужого имущества. Нами проверяется их причастность к другим преступлениям. В связи с чем, граждан, пострадавших от противоправных действий указанных лиц, просим сообщить об этом телефонам: 298-53-01; 298-53-39», - рассказал первый заместитель начальник УВД Ауэзовского района полковник полиции Кумарбек Кеншинбаев.



