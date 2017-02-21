Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Серийных домушников поймали в Алматы

21 февраля 2017, 11:49

К настоящему времени подозреваемые признались в 5 кражах.


В Ауэзовском районе Алматы поймали серийных домушников, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.

Полицейские задержали двух жителей Жамбылской области. Мужчины орудовали в спальных районах города в разное время суток.

«Они спокойно заходили в подъезды, не боясь камер видеонаблюдения, проникали в квартиры, когда владельцы отсутствовали. Злоумышленники ориентировались на ценные вещи: брали в основном украшения, деньги, оргтехнику: ноутбуки, планшеты и другие гаджеты. Как правило, похищенное фигуранты сбывали, закладывали в ломбард. На данный момент задержанные свою вину полностью признали и дают показания по 5 преступным эпизодам. Их действия квалифицируются ст.188 ч.2 УК РК - кража чужого имущества. Нами проверяется их причастность к другим преступлениям. В связи с чем, граждан, пострадавших от противоправных действий указанных лиц, просим сообщить об этом телефонам: 298-53-01; 298-53-39», - рассказал первый заместитель начальник УВД Ауэзовского района полковник полиции Кумарбек Кеншинбаев.



Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...