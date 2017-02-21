В ЮКО аулы уходят под воду

Жители 5 поселков Махтааральского района не могут выйти даже из домов.

Из-за ливней под воду едва не ушли сразу несколько населенных пунктов Южно-Казахстанской области , передает , передает телеканал КТК





Вода скрыла фундамент, а в некоторых аулах она поднялась на полметра. Рады такому положению дел только школьники, они не смогли выбраться из домов и не пошли на занятия. Взрослые же от бессилия перед стихией разводят руками.





По словам начальника областного ДЧС Нурболата Дербесова, подтапливает дома из-за грунтовых вод. "Сейчас дренажная система - 881 дренажей, из них 300 дренажных систем работает. Остальные в нерабочем состоянии. Поэтому поводу у нас проблемы", - сказал он.





Откачивать воду помогали 82 спасателя, удалось избавить поселки от 12,5 тысяч кубометров. Такая ситуация складывается каждый раз, когда выпадают обильные осадки.



