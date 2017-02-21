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В ЮКО аулы уходят под воду

21 февраля 2017, 11:53

Жители 5 поселков Махтааральского района не могут выйти даже из домов.


Из-за ливней под воду едва не ушли сразу несколько населенных пунктов Южно-Казахстанской области, передает телеканал КТК.

Вода скрыла фундамент, а в некоторых аулах она поднялась на полметра. Рады такому положению дел только школьники, они не смогли выбраться из домов и не пошли на занятия. Взрослые же от бессилия перед стихией разводят руками.

По словам начальника областного ДЧС Нурболата Дербесова, подтапливает дома из-за грунтовых вод. "Сейчас дренажная система - 881 дренажей, из них 300 дренажных систем работает. Остальные в нерабочем состоянии. Поэтому поводу у нас проблемы", - сказал он.

Откачивать воду помогали 82 спасателя, удалось избавить поселки от 12,5 тысяч кубометров. Такая ситуация складывается каждый раз, когда выпадают обильные осадки.

Фото: otyrar.kz

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